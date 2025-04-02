Корисний трофей: ЗСУ показали, як використовують зенітну гармату часів війни у В'єтнамі

100-мм зенітна гармата КС-19 надійшла до бригад ТрО у 2023 році після звільнення Балаклії під час Харківського контрнаступу.

Related video

Про це розповіли в сюжеті "Армія TV".

У 108-й окремій бригаді територіальної оборони використовують рідкісну зенітку КС-19, яку встановили на шасі чеської вантажівки "Татра". Це дозволяє бійцям швидко розгортатися на позиціях і так само швидко їх залишати.

Зенітка КС-19 на озброєнні ЗСУ

Цікаво, що це трофей. ЗСУ захопили цю зенітну гармату у Балаклії і відтоді використовують проти російської армії.

Зенітну гармату КС-19 створили одразу після закінчення Другої світової війни. Її використовували у Корейській та В’єтнамській війнах, а нині вона робить свою роботу на війні проти Росії.

Обслуговують її п'ятеро людей: навідник, двоє заряджаючих та водії. Б'є вінтажна гармата на 15 км, але українські вояки розповідають, що влучали у ціль навіть на відстані у 20 км.

"Боєприпаси у нас ідуть осколочно-фугасні та фугасні. Працюєм по наземним спорудам, по броньованій техніці, по артсистемам", — розповіли українські військові. Кажуть іноді випускать десять снарядів, іноді доходить до 30. Розгортають зенітку буквально за 4-5 хвилин та кажуть, що для свого поважного віку вона працює просто ідеально.

"Це нормальна техніка, нормальна артилерійська система. Єдине що це застаріла машина сама, база на котрій вона стоїть — вона все ж таки старенька. Хотілось б переходити на щось нове. Ну тим більше, я вважаю, за три роки ми вже заслужили на щось таке від держави. Може колись ТРО отримає щось цікаве", — розповів один із бійців ЗСУ.

Каже, що до них приходять люди з усіх кінців України: це Харків, Дніпро і Житомир. Найбільше із Запоріжжя.

Нагадаємо, Фокус писав про ще одну старовинну гармату, яку використовують ЗСУ проти російської армії. Це стара радянська БС-3, яку в СРСР почали випускати з 1944 року. Її застосовували під час Другої світової війни для підбиття важких танків нацистської Німеччини.