Полезный трофей: ВСУ показали, как используют зенитную пушку времен войны во Вьетнаме

100-мм зенитная пушка КС-19 поступила в бригады ТрО в 2023 году после освобождения Балаклеи во время Харьковского контрнаступления.

Related video

Об этом рассказали в сюжете "Армия TV".

В 108-й отдельной бригаде территориальной обороны используют редкую зенитку КС-19, которую установили на шасси чешского грузовика "Татра". Это позволяет бойцам быстро разворачиваться на позициях и так же быстро их покидать.

Зенитка КС-19 на вооружении ВСУ

Интересно, что это трофей. ВСУ захватили эту зенитную пушку в Балаклее и с тех пор используют против российской армии.

Зенитную пушку КС-19 создали сразу после окончания Второй мировой войны. Ее использовали в Корейской и Вьетнамской войнах, а сейчас она делает свою работу на войне против России.

Обслуживают ее пять человек: наводчик, двое заряжающих и водители. Бьет винтажная пушка на 15 км, но украинские воины рассказывают, что попадали в цель даже на расстоянии в 20 км.

"Боеприпасы у нас идут осколочно-фугасные и фугасные. Работаем по наземным сооружениям, по бронированной технике, по артсистемам", — рассказали украинские военные. Говорят иногда выпускают десять снарядов, иногда доходит до 30. Разворачивают зенитку буквально за 4-5 минут и говорят, что для своего почтенного возраста она работает просто идеально.

"Это нормальная техника, нормальная артиллерийская система. Единственное что это устаревшая машина сама, база на которой она стоит — она все же старенькая. Хотелось бы переходить на что-то новое. Ну тем более, я считаю, за три года мы уже заслужили что-то такое от государства. Может когда-то ТРО получит что-то интересное", — рассказал один из бойцов ВСУ.

Говорит, что к ним приходят люди со всех концов Украины: это Харьков, Днепр и Житомир. Больше всего из Запорожья.

Напомним, Фокус писал об еще одной старинной пушке, которую используют ВСУ против российской армии. Это старая советская БС-3, которую в СССР начали выпускать с 1944 года. Ее применяли во время Второй мировой войны для подбития тяжелых танков нацистской Германии.