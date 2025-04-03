Будуть виробляти танки: Porsche може повернутися в оборонний бізнес

Компанія Porsche розглядає можливість повернення в оборонний бізнес. Холдинг шукає нові сфери діяльності після мільярдних збитків минулого року як у власній групі, так і у Volkswagen.

Related video

Про це повідомляє німецьке видання Esut.

Минулого року Porsche SE зазнала 20 мільярдів євро збитків, що стало рекордним провалом для компанії. У зв’язку з цим керівництво переглядає бізнес-стратегію, приділяючи увагу не лише інфраструктурним проєктам, а й оборонній галузі.

Porsche має досвід у розробці військової техніки. У 1958 році компанія створила перший бойовий танк Leopard 1 для Бундесверу, а також армійський позашляховик Porsche Typ 597. Однак останній не витримав конкуренції з іншими моделями.

Фото танку Leopard 1 Фото: Відкриті джерела

У 1939-1945 роках Porsche займалася випуском військової продукції — штабних автомобілів та амфібій. Засновник компанії Фердинанд Порше також брав участь у розробці німецьких важких танків Tiger P та надважкого танка Maus.

Замість самостійного виробництва техніки Porsche SE наразі обирає інвестиційний підхід. Наприклад, у 2024 році компанія вклала значні кошти у німецький стартап Quantum-Systems, що спеціалізується на автономних дронах для військових цілей.

На цей напрям компанія вже виділила до 2 мільярдів євро, що може стати першим кроком до глибшого залучення Porsche SE в оборонну промисловість.

Нагадаємо, раніше Фокус дізнавався про застосування в Україні бойового танку Т-72Б3М, оснащеного комплексом активного захисту "Арена-М".

Також, оператори роти Charlie 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів успішно застосували ударні дрони Switchblade 600 для знищення російських систем ППО "Бук" і "Тор" у глибокому тилу.