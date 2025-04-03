Ближній бій у забудові: бійці полку "Скала" дали відсіч російським диверсантам (відео)

Аеророзвідники 425-го окремого штурмового полку ЗСУ вступили в ближній бій із російською диверсійно-розвідувальною групою, яка проникла в український тил на Покровському напрямку. Метою диверсантів було знищення операторів БПЛА.

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За даними пресслужби полку, група російських військових використала маскування, намотавши жовтий скотч, щоб видати себе за українських бійців. Пробравшись у глибину позицій, вони оточили напівзруйнований будинок, у якому знаходився пункт управління дронами. Однак командування оперативно виявило загрозу і попередило суміжні підрозділи.

На допомогу заблокованим операторам вийшли інші бійці 425-го полку, включно з 48-річним бійцем із позивним "Еколог". Разом із двома товаришами він вступив у бій, тоді як інші групи використовували дрони для підтримки.

"За їхнім акцентом було зрозуміло, що це ДРГ. Наші хлопці були в підвалі, а вони у дворі. Я не роздумував, йти чи не йти — якби не встигли, хлопці загинули б", — розповів військовослужбовець.

Під час бойового епізоду FPV-дрони атакували диверсантів, змусивши їх сховатися в одній із будівель. Це дало можливість українським бійцям підібратися ближче і закидати ворога гранатами. Після того як ДРГ затихла, бійці евакуювали з підвалу двох операторів БПЛА і вивели їх у безпечну зону під прикриттям безпілотників.

Активність диверсійних груп

Оглядачі "Мілітарного" зазначили, що російські сили регулярно використовують ДРГ для операцій в українському тилу, зокрема на півночі, проникаючи через кордон. Однак такі атаки тривають і в зоні активних бойових дій.

У грудні 2023 року Сили спеціальних операцій ЗСУ ліквідували російську ДРГ, яка намагалася проникнути на Сумщину через населений пункт Миропілля. Диверсантів виявив український розвідувальний дрон, після чого їх знищили ударні БПЛА.

Українські сили також активно використовують тактику диверсійних операцій. На початку грудня бійці 8-го полку ССО заманили в засідку російський взвод морпіхів у Курській області, використовуючи захоплений канал зв'язку. Пізніше та сама група провела рейд у тил противника, ліквідувавши сімох і взявши в полон ще вісім російських військових.

Раніше Фокус переклав статтю військового журналіста Ставроса Атламазоглу про значні втрати російського елітного спецназу в Україні.