Ближний бой в застройке: бойцы полка "Скала" дали отпор российским диверсантам (видео)

Аэроразведчики 425-го отдельного штурмового полка ВСУ вступили в ближний бой с российской диверсионно-разведывательной группой, которая проникла в украинский тыл на Покровском направлении. Целью диверсантов было уничтожение операторов БПЛА.

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По данным пресс-службы полка, группа российских военных использовала маскировку, намотав желтый скотч, чтобы выдать себя за украинских бойцов. Пробравшись в глубину позиций, они окружили полуразрушенный дом, в котором находился пункт управления дронами. Однако командование оперативно выявило угрозу и предупредило смежные подразделения.

На помощь заблокированным операторам вышли другие бойцы 425-го полка, включая 48-летнего бойца с позывным "Эколог". Вместе с двумя товарищами он вступил в бой, в то время как другие группы использовали дроны для поддержки.

"По их акценту было понятно, что это ДРГ. Наши ребята были в подвале, а они во дворе. Я не раздумывал, идти или не идти – если бы не успели, ребята погибли бы", – рассказал военнослужащий.

В ходе боевого эпизода FPV-дроны атаковали диверсантов, вынудив их укрыться в одном из зданий. Это дало возможность украинским бойцам подобраться ближе и забросать врага гранатами. После того как ДРГ затихла, бойцы эвакуировали из подвала двоих операторов БПЛА и вывели их в безопасную зону под прикрытием беспилотников.

Активность диверсионных групп

Обозреватели "Милитарного" отметили, что российские силы регулярно используют ДРГ для операций в украинском тылу, в том числе на севере, проникая через границу. Однако такие атаки продолжаются и в зоне активных боевых действий.

В декабре 2023 года Силы специальных операций ВСУ ликвидировали российскую ДРГ, которая пыталась проникнуть в Сумскую область через населенный пункт Мирополье. Диверсантов обнаружил украинский разведывательный дрон, после чего их уничтожили ударные БПЛА.

Украинские силы также активно используют тактику диверсионных операций. В начале декабря бойцы 8-го полка ССО заманили в засаду российский взвод морпехов в Курской области, используя захваченный канал связи. Позже та же группа провела рейд в тыл противника, ликвидировав семерых и взяв в плен еще восемь российских военных.

Ранее Фокус перевел статью военного журналиста Ставроса Атламазоглу о внушительных потерях российского элитного спецназа в Украине.