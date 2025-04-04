Новітній Challenger 3 потужніший за будь-який російський танк, — Міноборони Британії

Представник оборонного відомства Марія Ігл підтвердила, що новий основний бойовий танк Challenger 3 стане ключовим елементом британських бронетанкових сил у найближчі десятиліття. Заява прозвучала у відповідь на парламентський запит про перспективи танка в протистоянні з новими загрозами, зокрема російським Т-14 "Армата".

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У матеріалі Army Recognition йдеться про те, що розробка основного бойового танка (ОБТ) Challenger 3 ведеться компанією Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) і передбачає масштабну трансформацію, як порівняти з Challenger 2.

Центральне місце в модернізації посідає нова оцифрована вежа зі 120-мм гладкоствольною гарматою Rheinmetall L55A1, сумісною зі стандартами НАТО. Гармата використовуватиме як кінетичні снаряди підвищеної проникаючої здатності, так і програмовані багатоцільові боєприпаси, що значно розширює арсенал в умовах багатодоменних операцій.

За словами Ігл, Challenger 3 отримає нові модульні композитні бронепакети британської розробки і комплекс активного захисту (КАЗ), здатний нейтралізувати протитанкові ракети та реактивні боєприпаси. Подібний комплекс вирішує завдання виживання екіпажу і збереження бойової ефективності в умовах застосування сучасних ПТРК.

Фото: Army Recognition

Для порівняння, російський Т-14 "Армата" обладнаний 125-мм гарматою 2А82-1М з можливістю пуску керованих ракет, активним захистом "Афганіт" і капсулою для екіпажу, відокремленою від бойового модуля. Однак, у британській концепції наголос зроблено на інтеграцію танка в цифрові системи управління боєм НАТО і поліпшену ситуаційну обізнаність екіпажу, яку забезпечують сучасні тепловізори, приціли й сенсори.

Що стосується мобільності, Challenger 3 також отримає модернізовану силову установку. Хоча точні характеристики двигуна поки що не розкриті, очікується підвищення надійності та маневреності в складних умовах. У той час як Т-14 демонструє високу швидкість до 90 км/год при потужності 1500 к.с., британська армія робить акцент на стабільній роботі танка в бойових умовах.

Фото: Army Recognition

На закінчення міністр Ігл наголосила, що Міністерство оборони Великої Британії стежитиме за розвитком загроз і продовжить модернізацію платформи в міру необхідності. Таким чином Challenger 3 має стати основою сучасної та адаптованої бронетанкової сили, здатної протистояти будь-яким російським танкам.

Раніше Фокус переклав статтю американського журналіста Пітера Сучіу про новий британський танк Challenger 3 і його бойову готовність. Повідомлялося, що деяку кількість цих машин буде розгорнуто в Естонії для посилення східного флангу НАТО.