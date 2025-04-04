Новейший Challenger 3 мощнее любого российского танка, — Минобороны Британии

Представитель оборонного ведомства Мария Игл подтвердила, что новый основной боевой танк Challenger 3 станет ключевым элементом британских бронетанковых сил в ближайшие десятилетия. Заявление прозвучало в ответ на парламентский запрос о перспективах танка в противостоянии с новыми угрозами, в частности российским Т-14 "Армата".

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В материале Army Recognition говорится, что разработкаосновного боевого танка (ОБТ) Challenger 3 ведется компанией Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) и предполагает масштабную трансформацию в сравнении с Challenger 2.

Центральное место в модернизации занимает новая оцифрованная башня с 120-мм гладкоствольной пушкой Rheinmetall L55A1, совместимой со стандартами НАТО. Орудие будет использовать как кинетические снаряды повышенной проникающей способности, так и программируемые многоцелевые боеприпасы, что значительно расширяет арсенал в условиях многодоменных операций.

По словам Игл, Challenger 3 получит новые модульные композитные бронепакеты британской разработки и комплекс активной защиты (КАЗ), способного нейтрализовать противотанковые ракеты и реактивные боеприпасы. Подобный комплекс решает задачи выживания экипажа и сохранения боевой эффективности в условиях применения современных ПТРК.

Фото: Army Recognition

Для сравнения, российский Т-14 "Армата" оборудован 125-мм пушкой 2А82-1М с возможностью пуска управляемых ракет, активной защитой "Афганит" и капсулой для экипажа, отделенной от боевого модуля. Однако, в британской концепции упор сделан на интеграцию танка в цифровые системы управления боем НАТО и улучшенную ситуационную осведомленность экипажа, обеспечиваемую современными тепловизорами, прицелами и сенсорами.

Что касается мобильности, Challenger 3 также получит модернизированную силовую установку. Хотя точные характеристики двигателя пока не раскрыты, ожидается повышение надежности и маневренности в сложных условиях. В то время как Т-14 демонстрирует высокую скорость до 90 км/ч при мощности 1500 л.с., британская армия делает акцент на стабильной работе танка в боевых условиях.

Фото: Army Recognition

В заключение министр Игл подчеркнула, что Министерство обороны Великобритании будет следить за развитием угроз и продолжит модернизацию платформы по мере необходимости. Таким образом Challenger 3 должен стать основой современной и адаптируемой бронетанковой силы, способной противостоять любым российским танкам.

Ранее Фокус перевел статью американского журналиста Питера Сучиу о новом британском танке Challenger 3 и его боевой готовности. Сообщалось, что некоторое количество этих машин будет развернуто в Эстонии для усиления восточного фланга НАТО.