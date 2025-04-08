Російська БМП затонула разом з екіпажем під час спроби форсувати Оскіл, — ОСГВ "Хортиця"

На Куп'янському напрямку російські війська продовжують безуспішні спроби перетину річки Оскіл. За даними українського командування, одна з бронемашин противника затонула під час спроби форсування, а наступні атаки супроводжувалися важкими втратами для росіян.

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Оперативне командування угруповання військ "Хортиця" повідомляє, що останніми днями противник активізував дії в районі Богуславки та Загризового, але всі піхотні атаки були успішно відбиті Силами оборони України.

При цьому зафіксовано чергову спробу РФ просунутися на західний берег Осколу в районі населеного пункту Матюсівка. За інформацією українських військових, під час цієї операції одна з російських бойових машин піхоти БМП-2 потонула разом з екіпажем під час спроби подолати річку.

"Днями окупанти намагалися перетнути цю водойму в районі Матюсівки, однак бронетехніка, а саме БМП-2 разом з екіпажем, затонула", — повідомили в ОСУВ 8 квітня.

Крім того, українські підрозділи відбили дві послідовні штурмові атаки противника. Під час першої ворог задіяв танк і БМП із піхотою, намагаючись прорватися на позиції Сил оборони. У другій атаці використовувалися інші одиниці бронетехніки з аналогічною метою — втягнути піхоту в ближній бій на українських позиціях.

У результаті бойової роботи українських військових обидві атаки було відбито. Було знищено два російські танки, пошкоджено дві БМП, ліквідовано чотирьох окупантів і ще трьох — поранено. Позиції залишаються під повним контролем Сил оборони України, наголосили у пресслужбі ОСУВ.

Йдеться про бої на південному фланзі Куп'янського напрямку, де противник робить спроби переправиться через Оскіл з метою створення плацдарму на лівому березі. Однак, згідно з картографічними даними аналітичного ресурсу DeepState, на цій ділянці фронт залишається стабільним. Причому істотного просування ЗС РФ не було зафіксовано фактично з початку березня поточного року.

Карта бойових дій на Куп'янському напрямку. 3 березня 2025 року Фото: deepstatemap.live Карта бойових дій на Куп'янському напрямку. 7 квітня 2025 року Фото: deepstatemap.live

Нагадаємо, за інформацією ISW, українські військові просунулися біля Борової на кордоні Харківської та Луганської областей. Аналітики також зазначили, що з листопада 2024 року швидкість просування Збройних сил РФ в Україні неухильно знижується.