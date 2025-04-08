Российская БМП затонула вместе с экипажем при попытке форсировать Оскол, — ОСГВ "Хортица"

На Купянском направлении российские войска продолжают безуспешные попытки пересечения реки Оскол. По данным украинского командования, одна из бронемашин противника затонула при попытке форсирования, а последующие атаки сопровождались тяжелыми потерями для россиян.

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Оперативное командование группировки войск "Хортица" сообщает, что в последние дни противник активизировал действия в районе Богуславки и Загрызово, но все пехотные атаки были успешно отбиты Силами обороны Украины.

При этом зафиксирована очередная попытка РФ продвинуться на западный берег Оскола в районе населенного пункта Матюсовка. По информации украинских военных, в ходе этой операции одна из российских боевых машин пехоты БМП-2 утонула вместе с экипажем при попытке преодолеть реку.

"На днях оккупанты пытались пересечь этот водоем в районе Матюсовки, однако бронетехника, а именно БМП-2 вместе с экипажем, затонула", — сообщили в ОСГВ 8 апреля.

Кроме того, украинские подразделения отбили две последовательные штурмовые атаки противника. Во время первой враг задействовал танк и БМП с пехотой, пытаясь прорваться на позиции Сил обороны. Во второй атаке использовались другие единицы бронетехники с аналогичной целью — втянуть пехоту в ближний бой на украинских позициях.

В результате боевой работы украинских военных обе атаки были отражены. Были уничтожены два российских танка, повреждены две БМП, ликвидированы четверо оккупантов и еще трое — ранены. Позиции остаются под полным контролем Сил обороны Украины, подчеркнули в пресс-службе ОСГВ.

Речь идет о боях на южном фланге Купянского направления, где противник предпринимает попытки переправится через Оскол с целью создания плацдарма на левом берегу. Однако, согласно картографическим данным аналитического ресурса DeepState, на данном участке фронт остается стабильным. Причем существенного продвижения ВС РФ не было зафиксировано фактически с начала марта текущего года.

Карта боевіх действий на Купянском направлении. 3 марта 2025 Фото: deepstatemap.live Карта боевіх действий на Купянском направлении. 7 апреля 2025 Фото: deepstatemap.live

Напомним, по информации ISW, украинские военные продвинулись возле Боровой на границе Харьковской и Луганской областей. Аналитики также отметили, что с ноября 2024 года скорость продвижения Вооруженных сил РФ в Украине неуклонно снижается.