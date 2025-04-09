У Чехії судять добровольця, який воював за ЗСУ у складі "Карпатської Січі": подробиці

У Чехії судять громадянина, який добровольцем пішов воювати за Україну у війні проти Росії. Чоловік служив у підрозділі "Карпатська Січ". На Батьківщині йому загрожує строк до 15 років позбавлення волі.

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Про це повідомляє Сeskatelevize.cz.

Як пише видання, наприкінці березня прокуратура Праги висунула звинувачення чеху, який воював на боці ЗСУ в Україні. Йому інкримінують службу в іноземних Збройних силах. Крім цього чоловіка також звинувачують у підтримці та сприянні тероризму, оскільки раніше він нібито хотів приєднатися до боротьби проти Ісламської держави в Іраку в складі Робітничої партії Курдистану, яку вважають терористичною організацією.

Зазначається, що чоловік вступив до ЗСУ у березні 2022 року, фактично одразу після повномасштабного російського вторгнення. Журналісти з'ясували, що чех не звертався до президента країни щодо дозволу служити в Збройних силах іншої країни.

Чоловік нібито не так зрозумів слова прем’єр-міністра Петра Фіали, який після зустрічі з тодішнім президентом Мілошем Земаном пообіцяв чеським добровольцям, які воюють в Україні, безкарність у вигляді аболіції.

В Україні чоловік потрапив до добровольчого батальйону "Карпатська Січ" і брав участь у боях на Київщині та на Харківщині.

Чеська поліція також встановила, що за 3 місяці до участі у війні в Україні чоловік намагався приєднатися до курдських Загонів для боротьби з "Ісламською державою". Він навіть їздив до Іраку, але там у нього не склалося через незнання мови.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що чеського добровольця Філіпа Сімана, який у березні 2022 року воював у складі батальйону "Карпатська Січ" на боці України, судять за незаконну службу в українській армії та мародерство в зоні бойових дій.

Раніше також повідомлялося, що на Сумщині судять чоловіка за саморобну зброю, яку він виготовив на початку повномасштабного вторгнення РФ для захисту свого села від росіян.