В Чехии судят добровольца, который воевал за ВСУ в составе "Карпатской Сечи": подробности

В Чехии судят гражданина, который добровольцем пошел воевать за Украину в войне против России. Мужчина служил в подразделении "Карпатская Сечь". На Родине ему грозит срок до 15 лет лишения свободы.

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Об этом сообщает Сeskatelevize.cz.

Как пишет издание, в конце марта прокуратура Праги выдвинула обвинения чеху, который воевал на стороне ВСУ в Украине. Ему инкриминируют службу в иностранных Вооруженных силах. Кроме этого мужчину также обвиняют в поддержке и содействии терроризму, поскольку ранее он якобы хотел присоединиться к борьбе против Исламского государства в Ираке в составе Рабочей партии Курдистана, которую считают террористической организацией.

Отмечается, что мужчина поступил в ВСУ в марте 2022 года, фактически сразу после полномасштабного российского вторжения. Журналисты выяснили, что чех не обращался к президенту страны о разрешении служить в Вооруженных силах другой страны.

Мужчина якобы не так понял слова премьер-министра Петра Фиалы, который после встречи с тогдашним президентом Милошем Земаном пообещал чешским добровольцам, воюющим в Украине, безнаказанность в виде аболиции.

В Украине мужчина попал в добровольческий батальон "Карпатская Сечь" и участвовал в боях в Киевской и Харьковской областях.

Чешская полиция также установила, что за 3 месяца до участия в войне в Украине мужчина пытался присоединиться к курдским отрядам для борьбы с "Исламским государством". Он даже ездил в Ирак, но там у него не сложилось из-за незнания языка.

Напомним, что ранее сообщалось, что чешского добровольца Филиппа Симана, который в марте 2022 года воевал в составе батальона "Карпатская Сечь" на стороне Украины, судят за незаконную службу в украинской армии и мародерство в зоне боевых действий.

Ранее также сообщалось, что на Сумщине судят мужчину за самодельное оружие, которое он изготовил в начале полномасштабного вторжения РФ для защиты своего села от россиян.