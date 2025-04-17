Sich вместо "Калаша": Украина начала производить штурмовые винтовки нового поколения (видео)

В Украине стартовало производство лицензионной версии чешской штурмовой винтовки CZ Bren 2. Украинский вариант получил название Sich.

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Об этом сообщает в Telegram-канале"Укроборонпром".

ВСУ получат новые украинские винтовки

О запуске производства концерн сообщил, сопроводив новость патриотическим обращением: "Настоящим казакам Сечь — мать, Великий Луг — отец, а Bren 2 — верный товарищ в бою. Прощай, калаш, приветствуем — CZ Bren 2 Sich.

Министр по вопросам стратегических отраслей Герман Сметанин еще в конце марта в соцсетях обнародовал первые фото нового вооружения. По его словам, сборку осуществляет украинское предприятие по официальной лицензии компании Česká Zbrojovka. Оружейники прошли обучение в Чехии и адаптировали производственные процессы под стандарты НАТО. Первый образец украинской винтовки уже передали президенту Чехии Петру Павелу как символ кооперации Чехии и Украины.

Еще в 2023 году стало известно о договоренности по лицензии, а в начале 2024 года "Украинская оборонная промышленность" и Česká Zbrojovka официально подписали соглашение.

Модель Bren 2 — новейшее поколение штурмовых винтовок, разработанное специально для нужд армии и спецподразделений. Она легче, точнее, надежнее предшественника CZ 805 Bren. Оснащенная регулируемым газоотводным механизмом и доступная в калибрах 5,56×45 мм и 7,62×39 мм, она адаптирована к современным боевым условиям.

Благодаря модульности и системе Picatinny, винтовка легко приспосабливается под различные задачи: от ближнего боя до полноценного штурма. Стволы разной длины, складной приклад, совместимость с АК-магазинами — все это делает винтовку универсальным оружием для украинских военных.

Сейчас в Украине действует полноценная производственная линия, способная изготавливать до 400 единиц в сутки. В перспективе — наращивание производства и постепенный отказ от советских образцов. Как отмечает глава Colt CZ Ондрей Богач, это шаг к полной независимости Украины от советских образцов, которые ранее поставлялись из России и Беларуси.

Напомним, что нардеп Юрий Костенко считает, что собственный ядерный арсенал мог бы стать для Украины мощной гарантией национальной безопасности. Ведь государство обладает как необходимым интеллектуальным ресурсом, так и производственным потенциалом для реализации такой программы. Впрочем, путь к созданию собственного ядерного оружия наталкивается на серьезные препятствия — как политические, так и международно-правовые.

Также несмотря на отказ канцлера Олафа Шольца передать Украине крылатые ракеты Taurus, шанс на получение этого стратегически важного вооружения все еще остается. Свидетельством этого является позиция лидера Христианско-демократического союза Фридриха Мерца, которого называют вероятным преемником Шольца на посту канцлера.