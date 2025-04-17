Sich замість "Калаша": Україна почала виробляти штурмові гвинтівки нового покоління (відео)

В Україні стартувало виробництво ліцензійної версії чеської штурмової гвинтівки CZ Bren 2. Український варіант отримав назву Sich.

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Про це повідомляє в Telegram-каналі "Укроборонпром".

ЗСУ отримають нові українські гвинтівки

Про запуск виробництва концерн повідомив, супроводивши новину патріотичним зверненням: "Справжнім козакам Січ — мати, Великий Луг — батько, а Bren 2 — вірний товариш у бою. Прощавай, калаш, вітаємо — CZ Bren 2 Sich.

Міністр із питань стратегічних галузей Герман Сметанін ще наприкінці березня в соцмережах оприлюднив перші фото нового озброєння. За його словами, збірку здійснює українське підприємство за офіційною ліцензією компанії Česká Zbrojovka. Зброярі пройшли навчання в Чехії та адаптували виробничі процеси під стандарти НАТО. Перший зразок української гвинтівки вже передали президенту Чехії Петру Павелу як символ кооперації Чехії та України.

Ще у 2023 році стало відомо про домовленість щодо ліцензії, а на початку 2024 року "Українська оборонна промисловість" та Česká Zbrojovka офіційно підписали угоду.

Модель Bren 2 — новітнє покоління штурмових гвинтівок, розроблене спеціально для потреб армії та спецпідрозділів. Вона легша, точніша, надійніша за попередника CZ 805 Bren. Оснащена регульованим газовідвідним механізмом і доступна в калібрах 5,56×45 мм та 7,62×39 мм, вона адаптована до сучасних бойових умов.

Завдяки модульності та системі Picatinny, гвинтівка легко пристосовується під різні задачі: від ближнього бою до повноцінного штурму. Стволи різної довжини, складаний приклад, сумісність з АК-магазинами — усе це робить гвинтівку універсальною зброєю для українських військових.

Зараз в Україні діє повноцінна виробнича лінія, здатна виготовляти до 400 одиниць на добу. У перспективі – нарощення виробництва та поступова відмова від радянських зразків. Як зазначає глава Colt CZ Ондрей Богач, це крок до повної незалежності України від радянських зразків, що раніше постачались з Росії та Білорусі.

Нагадаємо, що нардеп Юрій Костенко вважає, що власний ядерний арсенал міг би стати для України найпотужнішою гарантією національної безпеки. Адже держава володіє як необхідним інтелектуальним ресурсом, так і виробничим потенціалом для реалізації такої програми. Втім, шлях до створення власної ядерної зброї наштовхується на серйозні перешкоди — як політичні, так і міжнародно-правові.

Також попри відмову канцлера Олафа Шольца передати Україні крилаті ракети Taurus, шанс на отримання цього стратегічно важливого озброєння все ще залишається. Свідченням цього є позиція лідера Християнсько-демократичного союзу Фрідріха Мерца, якого називають ймовірним наступником Шольца на посаді канцлера.