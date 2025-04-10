У Московській області, ймовірно, збили вертоліт ЗС РФ, прийнявши його за безпілотник, — соцмережі (відео)

Російські військові, ймовірно, збили власний вертоліт 9 квітня в Наро-Фомінську. Офіційної інформації немає, але з огляду на відео, яке з'явилося в соцмережах, і за уривчастими повідомленнями, увечері 9 квітня в Московській області оголосили повітряну тривогу і закрили аеропорт "Внуково".

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Про це повідомляє низка Telegram-каналів.

Російська ППО обстрілює загадковий об'єкт у небі

Жителі Наро-Фомінська, міста в Московській області, зняли роботу ППО, яка намагається збити щось, схоже на вертоліт, але безуспішно.

Потім з'явилося відео, де якийсь літальний апарат уже падає, а за кадром його називають ракетою.

"Жителі Наро-Фомінська повідомляють про знищення БпЛА і публікують відео. Те, що люди прийняли за ракету на відео, виявилося ураженим безпілотником", — йдеться в одному з постів.

Російська ППО обстрілює загадковий об'єкт у небі

У підсумку росЗМІ відзвітували про те, що в період "з 20:15 до 21:10 черговими засобами ППО знищено 6 літальних апаратів літакового типу над територією Калузької області". А потім заявили, що безпілотник був "знищений у підмосковному Наро-Фомінську. Зі слів місцевих, приблизно о 22:30 вони почули схожі на стрілянину звуки".

Водночас пропагандистський Telegram-канал Mash заявив, що був збитий безпілотник.

"Люди бачили, як дрон летів з боку мікрорайону Південний у напрямку району Червона Пресня. Також у Внуково о 23:05 зняли план "Килим", — ідеться в повідомленні.

У коментарях місцевих пабліків жителі Наро-Фомінська прямо заявляють, що чули вертоліт і бачили, як його обстрілюють. Пізніше з'явилося відео пожежі в приватному домогосподарстві, але без коментарів.

Коментарі жителів Наро-Фомінська Фото: Скриншот

Під кінець офіційні росЗМІ відзвітували, що було збито 42 безпілотники в ніч на 10 квітня.

Нагадаємо, російські льотчики впустили ФАБ просто на шосе в Бєлгородській області. Поранення отримав місцевий житель. Але офіційно губернатор В'ячеслав Гладков заявив, що на шосе Томарівка — Рокитне нібито впав безпілотник ЗСУ.