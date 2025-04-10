В Московской области, вероятно, сбили вертолет ВС РФ, приняв его за беспилотник, — соцсети (видео)

Российские военные, вероятно, сбили собственный вертолет 9 апреля в Наро-Фоминске. Официальной информации нет, но судя по видео, которое появилось в соцсетях, и по обрывочным сообщениям, вечером 9 апреля в Московской области объявили воздушную тревогу и закрыли аэропорт "Внуково".

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Об этом сообщает ряд Telegram-каналов.

Российское ПВО обстреливает загадочный объект в небе

Жители Наро-Фоминска, города в Московской области, засняли работу ПВО, которая пытается сбить нечто, похожее на вертолет, но безуспешно.

Потом появилось видео, где некий летательный аппарат уже падает, а за кадром его называют ракетой.

"Жители Наро-Фоминска сообщают об уничтожении БПЛА и публикуют видео. То, что люди приняли за ракету на видео, оказалось пораженным беспилотником", — говорится в одном из постов.

Российская ПВО обстреливает загадочный объект в небе

В итоге росСМИ отчитались о то, что в период "с 20:15 до 21:10 дежурными средствами ПВО уничтожены 6 летательных аппаратов самолетного типа над территорией Калужской области". А потом заявили, что беспилотник был "уничтожен в подмосковном Наро-Фоминске. Со слов местных, около 22:30 они услышали похожие на стрельбу звуки".

При этом пропагандистский Telegram-канал Mash заявил, что был сбит беспилотник.

"Люди видели, как дрон летел со стороны микрорайона Южный в направлении района Красная Пресня. Также во Внукове в 23:05 сняли план "Ковер", — говорится в сообщении.

В комментариях местных пабликов жители Наро-Фоминска прямо заявляют, что слышали вертолет и видели, как его обстреливают. Позже появилось видео пожара в частном домохозяйстве, но без комментариев.

Комментарии жителей Наро-Фоминска Фото: Скриншот

Под конец официальные росСМИ отчитались, что было сбито 42 беспилотника в ночь на 10 апреля.

Напомним, российские летчики уронили ФАБ прямо на шоссе в Белгородской области. Ранения получил местный житель. Но официально губернатор Вячеслав Гладков заявил, что на шоссе Томаровка – Ракитное якобы упал беспилотник ВСУ.