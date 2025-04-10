Унікальний "франкенштейн": уперше в історії винищувач F-35 зібрали з двох розбитих літаків

Винищувач-невидимка, який прозвали Frankenjet за аналогією з чудовиськом Франкенштейна, зібрали з двох частин розбитих під час навчань F-35.

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Про це повідомляє CNN.

Винищувач F-35A Lightning II, який отримав назву "Франкенджет" і приписаний до 388-го винищувального крила, повертається на авіабазу Гілл у штаті Юта. Це унікальний літак, історія якого почалася ще 11 років тому.

Тоді у F-35A, який готувався до вильоту на навчальний політ з авіабази Еглін у Флориді, сталася "катастрофічна відмова двигуна". У підсумку внаслідок пожежі було знищено дві третини задньої частини винищувача.

Потім, 8 червня 2020 року, в іншого F-35A відмовила носова стійка шасі під час посадки на авіабазі Гілл у штаті Юта, що призвело до серйозних пошкоджень цього бойового літака.

У підсумку у ВПС США опинилися два дорогих зламаних винищувачі, вартістю 75 мільйонів доларів кожен.

"Замість того, щоб списати обидва літаки як збиток... у 2022 році команди ухвалили сміливе рішення зняти носову частину з AF-27 і встановити її на AF-211, щоб максимально заощадити і повернути в парк боєздатний літак", — повідомили на авіабазі.

"Франкенджет" зібрали з двох зламаних F-35 Фото: ВПС США

Скотт Тейлор, провідний інженер-механік компанії Lockheed Martin, у пресрелізі за 2023 рік описав перспективи майбутніх робіт.

"Усі секції літака теоретично можна розібрати і зібрати заново, але цього ще ніхто не робив. Це перший F-35 "Франкенджет" на сьогодні. Це історія", — зізнався він.

Майже два з половиною роки ремонту принесли свої плоди в січні, коли Frankenjet здійснив перший політ з авіабази Гілл на завод F-35 компанії Lockheed Martin у Форт-Верті, штат Техас.

Наприкінці минулого місяця "Франкенджет" повернули на військову базу, повідомивши, що він анітрохи не гірший за новий. Ремонт обійшовся в 11,7 млн доларів, а Пентагону вдалося заощадити 63 млн доларів порівняно з вартістю нового літака на заміну.

За даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень, у парку ВПС США налічується 383 літаки F-35A. 17 інших країн або володіють цими літаками, або хочуть їх придбати.

Нагадаємо, тим часом у Китаї зняли новий "безхвостий" винищувач J-50. Нові знімки стелс-винищувача Shenyang Aircraft Corporation пропонують додаткове уявлення про його екзотичний дизайн.