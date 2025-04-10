Уникальный "франкенштейн": впервые в истории истребитель F-35 собрали из двух разбитых самолетов

Истребитель-невидимка, который прозвали Frankenjet по аналогии с чудовищем Франкенштейна, собрали из двух частей разбитых во время учений F-35.

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Об этом сообщает CNN.

Истребитель F-35A Lightning II, получивший название "Франкенджет" и приписанный к 388-му истребительному крылу, возвращается на авиабазу Хилл в штате Юта. Это уникальный самолет, история которого началась еще 11 лет назад.

Тогда у F-35A, готовившегося к вылету на учебный полет с авиабазы ​​Эглин во Флориде, произошел "катастрофический отказ двигателя". В итоге в результате пожара были уничтожены две трети задней части истребителя.

Затем, 8 июня 2020 года, у другого F-35A отказала носовая стойка шасси при посадке на авиабазе Хилл в штате Юта, что привело к серьезным повреждениям этого боевого самолета.

В итоге у ВВС США оказались два дорогих сломанных истребителя, стоимостью в 75 миллионов долларов каждый.

"Вместо того чтобы списать оба самолета как убыток… в 2022 году команды приняли смелое решение снять носовую часть с AF-27 и установить ее на AF-211, чтобы максимально сэкономить и вернуть в парк боеспособный самолет", — сообщили на авиабазе.

"Франкенджет" собрали из двух сломанных F-35 Фото: ВВС США

Скотт Тейлор, ведущий инженер-механик компании Lockheed Martin, в пресс-релизе за 2023 год описал перспективы предстоящих работ.

"Все секции самолета теоретически можно разобрать и собрать заново, но этого еще никто не делал. Это первый F-35 "Франкенджет" на сегодняшний день. Это история", — признался он.

Почти два с половиной года ремонта принесли свои плоды в январе, когда Frankenjet совершил первый полет с авиабазы ​​Хилл на завод F-35 компании Lockheed Martin в Форт-Уэрте, штат Техас.

В конце прошлого месяца "Франкенджет" вернули на военную базу, сообщив, что он ничуть не хуже нового. Ремонт обошелся в 11,7 млн ​​долларов, а Пентагону удалось сэкономить 63 млн долларов по сравнению со стоимостью нового самолета на замену.

По данным Международного института стратегических исследований, в парке ВВС США насчитывается 383 самолета F-35A. 17 других стран либо владеют этими самолетами, либо хотят их приобрести.

Напомним, тем временем в Китае засняли новый "бесхвостый" истребитель J-50. Новые снимки стелс-истребителя Shenyang Aircraft Corporation предлагают дополнительное представление о его экзотическом дизайне.