Українські дрони рятують життя бійців, доставляючи кров на передову (відео)

Дрони все частіше виконують критично важливі завдання в умовах неможливої евакуації військовослужбовців. В одному з епізодів безпілотник врятував життя українському бійцю — кров доставили на передову безпосередньо під обстрілом.

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Українські військові на Покровському напрямку застосували дрон для екстреного доправлення крові на передову, врятувавши життя бійцю 14-ї окремої механізованої бригади "Червона Калина", повідомила 9 квітня пресслужба підрозділу.

Медики ухвалили рішення провести повітряну доставку крові за допомогою дрона. Контейнер із кров'ю було підготовлено в мобільному медпункті в тилу і направлено до передової. Безпілотник, який зазвичай застосовують як ударний, скинув капсулу з кров'ю над позиціями українських військових, де вже чекали бійці розвідувального підрозділу.

"Єдиним шансом врятувати життя було термінове переливання. Але в польових умовах, без хірурга поруч, без плазми і стандартного медичного забезпечення — це здавалося майже неможливим. Майже. Рішення знайшли блискавично: резервну кров доставили... дроном. З тилу, де була мобільна медична точка, медики підготували контейнер із кров'ю, надійно закріпили його, і дроном відправили просто на лінію вогню", — розповіли в бригаді.

У підсумку під дистанційним керівництвом польового хірурга, який зв'язався з бійцями по відеозв'язку, переливання провели прямо під обстрілом. Стан пораненого вдалося стабілізувати, після чого його евакуювали в госпіталь — зараз він перебуває в стабільному стані.

У 14-й ОМБр зазначили, що цей випадок демонструє не тільки винахідливість, а й зростаючу проблему: передові підрозділи дедалі частіше виявляються ізольованими. Удари з повітря, зокрема від FPV-дронів, роблять будь-які переміщення лінією фронту вкрай небезпечними. У цих умовах традиційна логістика стає дедалі менш ефективною, а дрони — дедалі важливішими.

Нагадаємо, Медична служба Інтернаціонального легіону ЗСУ на початку року повідомила, що у складі ЗСУ з'явиться перший окремий медичний підрозділ. Ця ініціатива має покращити процес надання медичної допомоги в зоні бойових дій.