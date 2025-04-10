Украинские дроны спасают жизни бойцов, доставляя кровь на передовую (видео)

Дроны все чаще выполняют критически важные задачи в условиях невозможной эвакуации военнослужащих. В одном из эпизодов беспилотник спас жизнь украинскому бойцу — кровь доставили на передовую непосредственно под обстрелом.

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Украинские военные на Покровском направлении применили дрон для экстренной доставки крови на передовую, спасая жизнь бойцу 14-й отдельной механизированной бригады "Червона Калина", сообщила 9 апреля пресс-служба подразделения.

Медики приняли решение провести воздушную доставку крови с помощью дрона. Контейнер с кровью был подготовлен в мобильном медпункте в тылу и направлен к передовой. Беспилотник, обычно применяемый в качестве ударного, сбросил капсулу с кровью над позициями украинских военных, где уже ждали бойцы разведывательного подразделения.

"Единственным шансом спасти жизнь было срочное переливание. Но в полевых условиях, без хирурга рядом, без плазмы и стандартного медицинского обеспечения — это казалось почти невозможным. Почти. Решение нашли молниеносно: резервную кровь доставили… дроном. Из тыла, где была мобильная медицинская точка, медики подготовили контейнер с кровью, надежно закрепили его, и дроном отправили прямо на линию огня", — рассказали в бригаде.

В итоге под дистанционным руководством полевого хирурга, связавшегося с бойцами по видеосвязи, переливание провели прямо под обстрелом. Состояние раненого удалось стабилизировать, после чего его эвакуировали в госпиталь — сейчас он находится в стабильном состоянии.

В 14-й ОМБр отметили, что этот случай демонстрирует не только изобретательность, но и растущую проблему: передовые подразделения все чаще оказываются изолированными. Удары с воздуха, в том числе от FPV-дронов, делают любые перемещения по линии фронта крайне опасными. В этих условиях традиционная логистика становится все менее эффективной, а дроны — все более важными.

Напомним, Медицинская служба Интернационального легиона ВСУ в начале года сообщила, что в составе ВСУ появится первое отдельное медицинское подразделение. Эта инициатива должна улучшить процесс оказания медицинской помощи в зоне боевых действий.