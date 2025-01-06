В ВСУ появится первое отдельное медицинское подразделение: чем займутся военные

Новая инициатива должна улучшить процесс оказания медицинской помощи в зоне боевых действий. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поддержал идею.

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В составе Вооруженных сил Украине появится первое отдельное медицинское подразделение. Концепт идеи поддержал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, сообщила Медицинская служба Интернационального легиона ВСУ.

"Нашей целью было создание отдельного медицинского подразделения, которое позволит организационно масштабировать наш опыт и улучшить медицинскую помощь в зоне боевых действий", — отметили в медслужбе.

Создание отдельного медицинского подразделения ранее обсуждалось на публичных мероприятиях, конгрессах, конференциях, в кабинетах министерств, в общении с высшим командованием и другими военнослужащими.

"Свое видение и концепция отдельного медицинского подразделения мы представили на встрече с Главнокомандующим. И получили поддержку. Со временем будет больше хороших новостей. Работаем дальше, чтобы спасать жизнь каждого", — указали военные.

Напомним, в декабре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский запретил переводить медицинских работников на военные должности, не связанные с медслужбой.

Нардеп Марьяна Безуглая ранее говорила, что в Генштабе ВСУ якобы хотели перевести 20% медицинского персонала военных госпиталей в пехоту. Военное командование тогда говорило о переводе врачей в стабилизационные пункты.