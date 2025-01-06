У ЗСУ з'явиться перший окремий медичний підрозділ: чим займуться військові

Нова ініціатива має поліпшити процес надання медичної допомоги в зоні бойових дій. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підтримав ідею.

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У складі Збройних сил України з'явиться перший окремий медичний підрозділ. Концепт ідеї підтримав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, повідомила Медична служба Інтернаціонального легіону ЗСУ.

"Нашою метою було створення окремого медичного підрозділу, який дасть змогу організаційно масштабувати наш досвід і поліпшити медичну допомогу в зоні бойових дій", — зазначили в медслужбі.

Створення окремого медичного підрозділу раніше обговорювалося на публічних заходах, конгресах, конференціях, у кабінетах міністерств, у спілкуванні з вищим командуванням та іншими військовослужбовцями.

"Своє бачення і концепцію окремого медичного підрозділу ми представили на зустрічі з Головнокомандувачем. І отримали підтримку. З часом буде більше хороших новин. Працюємо далі, щоб рятувати життя кожного", — вказали військові.

Нагадаємо, у грудні минулого року президент України Володимир Зеленський заборонив переводити медичних працівників на військові посади, не пов'язані з медслужбою.

Нардеп Мар'яна Безугла раніше говорила, що в Генштабі ЗСУ нібито хотіли перевести 20% медичного персоналу військових госпіталів у піхоту. Військове командування тоді говорило про переведення лікарів у стабілізаційні пункти.