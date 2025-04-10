Бої в Сумській області: бійці ЗСУ не дали закріпитися росіянам у Басівці (відео)

Унаслідок бойового зіткнення українські захисники знищили не тільки групу російських окупантів, які проривалися на квадроциклах, а й укриття ворожої диверсійної групи.

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Українські Сили оборони завдали точкового удару по російській групі, яка проникла в село Басівка Сумської області. Як повідомили в 36-й окремій бригаді морської піхоти, противник спробував просочитися в прикордонне село на трьох квадроциклах.

Їхнє пересування відстежували українські розвідувальні безпілотники, після чого по цілі були спрямовані ударні FPV-дрони.

Зазначається, що щойно передова група противника зайшла в населений пункт, на неї одразу ж почалося полювання українських БПЛА.

Згідно із заявою пресслужби оперативного командування "Північ", протягом доби російська армія здійснила 205 обстрілів прикордонних районів Чернігівської, Сумської та Харківської областей. У Сумській області фіксується зростання щільності ударів, особливо з використанням коригованих авіабомб, КАБів, та ударних FPV-дронів.

Ситуація в Сумській області

"Ворог продовжує фактично знищувати все прикордоння Сумщини. Дуже негативним є те, що ударні FPV-дрони активно застосовуються по цивільному населенню. Ситуація на Сумщині залишається дуже-дуже напруженою", — зазначив старший офіцер відділення комунікацій 117-ї окремої бригади територіальної оборони Дмитро Лантушенко.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський підтвердив початок наступальних дій російських військ на Сумському та Харківському напрямках. За його словами, за останній тиждень кількість наступальних дій противника різко збільшилася, а на ключових ділянках фронту — майже вдвічі.

Тим часом у коментарях щодо заяв головкому речник Генштабу ЗСУ Дмитро Ліховий зазначив, що ситуація на фронті кардинально не змінилася, а про інтенсивні бойові дії на фронті щоденно йдеться у зведеннях українського військового командування.