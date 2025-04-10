Бои в Сумской области: бойцы ВСУ не дали закрепиться россиянам в Басовке (видео)

В результате боестолкновения украинские защитники уничтожили не только группу российских оккупантов, которые прорывались на квадроциклах, но и укрытие вражеской диверсионной группы.

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Украинские Силы обороны нанесли точечный удар по российской группе, которая проникла в село Басовка Сумской области. Как сообщили в 36-й отдельной бригаде морской пехоты, противник попытался просочиться в приграничное село на трех квадроциклах.

Их передвижение отслеживали украинские разведывательные беспилотники, после чего по цели были направлены ударные FPV-дроны.

Отмечается, что как только передовая группа противника зашла в населенный пункт, на нее сразу же началась охота украинских БПЛА.

Согласно заявлению пресс-службы оперативного командования "Север", в течение суток российская армия осуществила 205 обстрелов приграничных районов Черниговской, Сумской и Харьковской областей. В Сумской области фиксируется рост плотности ударов, особенно с использованием корректируемых авиабомб, КАБов, и ударных FPV-дронов.

Ситуация в Сумской области

"Враг продолжает фактически уничтожать все приграничье Сумщины. Очень негативным является то, что ударные FPV-дроны активно применяются по гражданскому населению. Ситуация на Сумщине остается очень-очень напряженной", — отметил старший офицер отделения коммуникаций 117-й отдельной бригады территориальной обороны Дмитрий Лантушенко.

Напомним, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский подтвердил начало наступательных действий российских войск на Сумском и Харьковском направлениях. По его словам, за последнюю неделю количество наступательных действий противника резко увеличилось, а на ключевых участках фронта — почти в два раза.

Между тем в комментариях относительно заявлений главкома спикер Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховой отметил, что ситуация на фронте кардинально не изменилась, а об интенсивных боевых действиях на фронте ежедневно говорится в сводках украинского военного командования.