"Вивчаємо": Дональд Трамп уперше висловився про китайців, які воюють на боці РФ (відео)

Президент США Дональд Трамп, відповідаючи на запитання журналіста, що він робитиме з Китаєм, після того, як стало відомо, що громадяни КНР воюють на боці РФ, заявив, що американська адміністрація "вивчає" це питання".

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Про це президент США заявив на засіданні кабінету міністрів у Білому домі.

Трамп на засіданні в Білому домі говорив про Китай і коротко згадав Україну

Йшлося про мита, які Дональд Трамп ввів проти Китаю. Журналіст запитав, що він може сказати про те, що китайці воюють на боці Росії у війні РФ проти України.

"Українці кажуть, що у них є докази цього... Чи можуть США підтвердити це, і якщо так, то що США планують зробити з Китаєм?", — просив журналіст.

"Ми вивчаємо це", — повідомив Трамп і продовжив у своїй звичайній манері, знову заявивши, що "2500 молодих людей гинуть щотижня, українців і росіян".

Один із китайських солдатів, узятий у полон ЗСУ Фото: Володимир Зеленський Telegram-канал

"Вони не американці, але вони люди і ми дивимося, чи можемо ми зупинити це. І я думаю, ми досягаємо прогресу", — заявив президент США і повідомив, що сподівається укласти угоду з Росією та Україною, щоб припинити бойові дії.

"Це так безглуздо. Це так жахливо. Цього б ніколи не сталося, якби я був президентом", — повторив Трамп.

Повернувшись до теми Китаю і лідера КНР Сі Цзіньпіня Трамп повідомив, що впевнений, що вони зможуть порозумітися, хоча до цього він говорив, що Китай обкрадав США більше, ніж будь-хто.

"Я відчуваю велику повагу до президента Сі. Він був в істинному сенсі моїм другом протягом тривалого періоду. І я думаю, ми в кінцевому підсумку придумаємо щось дуже хороше для обох країн", — заявив Трамп.

Але пізніше він заявив, що Сі Цзіньпін із ним не зв'язувався.

Китайці на війні в Україні: що відомо

8 квітня в соцмережах з'явилися перші відео з китайськими солдатами, які потрапили в полон ЗСУ, воюючи на боці Російської Федерації. Про військовополонених із Китаю повідомили бійці 81-ї аеромобільної бригади, яка тримає оборону під Білогорівкою на Краматорському напрямку. Ще китайця ЗСУ взяли в полон на Покровському напрямку.

Один із китайських солдатів, узятий у полон ЗСУ Фото: СБУ

Пізніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україні відомо про 155 громадян Китаю, які воюють на боці РФ. Здебільшого росіяни вербують китайців через соцмережі за чіткою схемою. За словами Зеленського, Пекін знає про вербування своїх громадян на війну проти України, а їхня підготовка до бойових дій триває 1-2 місяці і відбувається в навчальних центрах на території РФ.

У Пекіні відреагували, заявивши, що Китаю невідомо про більш ніж 155 китайських громадян, які воюють у війні в Україні на боці Російської Федерації. Представник китайського Міністерства закордонних справ Лінь Цзянь зазначив, що йому "нема чим поділитися". Опісля він додав, що позиція Пекіна щодо війни РФ проти України — "об'єктивна і справедлива".