"Изучаем": Дональд Трамп впервые высказался о китайцах, которые воюют на стороне РФ (видео)

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналиста, что он будет делать с Китаем, после того, как стало известно, что граждане КНР воюют на стороне РФ, заявил, что американская администрация "изучает" этот вопрос".

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Об этом президент США заявил на заседании кабинета министров в Белом доме.

Трамп на заседании в Белом доме говорил о Китае и коротко упомянул Украину

Речь шла про пошлины, которые Дональд Трамп ввел против Китая. Журналист спросил, что он может сказать о том, что китайцы воюют на стороне России в войне РФ против Украины.

"Украинцы говорят, что у них есть доказательства этого… Могут ли США подтвердить это, и если да, то что США планируют сделать с Китаем?", — просил журналист.

"Мы изучаем это", — сообщил Трамп и продолжил в своей обычно манере, снова заявив, что "2500 молодых людей гибнут каждую неделю, украинцев и россиян".

Один из китайских солдат, взятый в плен ВСУ Фото: Владимир Зеленский Telegram-канал

"Они не американцы, но они люди и мы смотрим, можем ли мы остановить это. И я думаю, мы добиваемся прогресса", — заявил президент США и сообщил, что надеется заключить сделку с Россией и Украиной, чтобы прекратить боевые действия.

"Это так бессмысленно. Это так ужасно. Этого бы никогда не произошло, если бы я был президентом", — повторил Трамп.

Вернувшись к теме Китая и лидера КНР Си Цзиньпиня Трамп сообщил, что уверен, что они смогут поладить, хотя до этого он говорил, что Китай обворовывал США больше, чем кто-либо.

"Я испытываю большое уважение к президенту Си. Он был в истинном смысле моим другом в течение длительного периода времени. И я думаю, мы в конечном итоге придумаем что-то очень хорошее для обеих стран", — заявил Трамп.

Но позже он заявил, что Си Цзиньпин с ним не связывался.

Китайцы на войне в Украине: что известно

8 апреля в соцсетях появились первые видео с китайскими солдатами, которые попали в плен ВСУ, воюя на стороне Российской Федерации. О военнопленных из Китая сообщили бойцы 81-й аэромобильной бригады, которая держит оборону под Белогоровкой на Краматорском направлении. Еще китайца ВСУ взяли в плен на Покровском направлении.

Один из китайских солдат, взятый в плен ВСУ Фото: СБУ

Позже президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украине известно о 155 гражданах Китая, которые воюют на стороне РФ. В основном россияне вербуют китайцев через соцсети по четкой схеме. По словам Зеленского, Пекин знает о вербовке своих граждан на войну против Украины, а их подготовка к боевым действиям длится 1-2 месяца и происходит в учебных центрах на территории РФ.

В Пекине отреагировали, заявив, что Китаю неизвестно о более чем 155 китайских граждан, которые воюют в войне в Украине на стороне Российской Федерации. Представитель китайского Министерства иностранных дел Линь Цзянь отметил, что ему "нечем поделиться". После он добавил, что позиция Пекина относительно войны РФ против Украины — "объективная и справедливая".