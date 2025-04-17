Росія хоче годувати свою армію за рахунок захопленої американської компанії, – Reuters

Москва хоче задіяти для постачання продовольства російській армії компанію, вилучену у американського власника. Це може нашкодити "потеплінню" у відносинах РФ та США.

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Про це повідомляє Reuters.

Йдеться про виробника консервів "Главпродукт", шо перейшов під російський державний контроль у жовтні. Наразі це єдина американська компанія, яку вдалося таким чином захопити Кремлю.

"Главпродукт" був вилучений у Леоніда Смирнова, який проживає в Лос-Анджелесі. Тепер компанія перебуває під контролем Росимущества, а Смирнова російська прокуратура звинуватила у виведенні з Росії близько 17 млн доларів у період з 2022-го по 2024-й роки.

Раніше майно "Главпродукту" було вилучено за рішенням Московського арбітражного суду. Слухання у цій справі призначено на завтра, 18 квітня. Смирнов тим часом відкидає всі обвинувачення на свою адресу і заявляє, що в такий спосіб у нього просто хочуть "вкрасти компанію".

Як зауважує Reuters, Росимущество вже призначило нового генерального директора "Главпродукту", – на прохання виробника харчових продуктів "Дружба народів". За інформацією видання, ця "Дружба народів" була єдиним постачальником харчів для російської Національної гвардії у 2019-2020 роках.

Інформація про власників "Дружби народів" є засекреченою, проте російські ресурси повідомляли, що у 2022 році компанію придбали структури, пов'язані з агрохолдингом "Агрокомплекс імені М. І. Ткачова". Кінцевим власником холдингу, вочевидь, є Олександр Ткачов – ексгубернатор Краснодарського краю РФ (Микола Ткачов, на честь якого названий холдинг, був його батьком).

Олександр Ткачов у 2014-му підтримав окупацію Криму – і за це опинився під санкціями ЄС. Потім він декілька років був міністром сільського господарства Росії. Наразі Ткачов є головою ради директорів холдингової компанії.

Щодо "Главпродукту", то він раніше ніколи не здійснював поставок для російської армії.

Раніше ми писали, що Росія обходить західні санкції за допомогою компаній у Туреччині та отримує доступ до норвезьких запчастин. Такі запчастини, зокрема, могли опинитися у вантажівках, з яких російські окупанти запускають по Україні ударні безпілотники-"шахеди".

Також стало відомо, що певні європейські компанії та підприємці обхідним шляхом потрапляють на російський ринок, використовуючи треті країни або дочірні компанії.