Россия хочет кормить свою армию за счет захваченной американской компании, — Reuters

Москва хочет задействовать для поставок продовольствия российской армии компанию, изъятую у американского владельца. Это может навредить "потеплению" в отношениях РФ и США.

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Об этом сообщает Reuters.

Речь идет о производителе консервов "Главпродукт", который перешел под российский государственный контроль в октябре. Сейчас это единственная американская компания, которую удалось таким образом захватить Кремлю.

"Главпродукт" был изъят у Леонида Смирнова, который проживает в Лос-Анджелесе. Теперь компания находится под контролем Росимущества, а Смирнова российская прокуратура обвинила в выводе из России около 17 млн долларов в период с 2022-го по 2024-й годы.

Ранее имущество "Главпродукта" было изъято по решению Московского арбитражного суда. Слушания по этому делу назначены на завтра, 18 апреля. Смирнов тем временем отвергает все обвинения в свой адрес и заявляет, что таким образом у него просто хотят "украсть компанию".

Как отмечает Reuters, Росимущество уже назначило нового генерального директора "Главпродукта", — по просьбе производителя продуктов питания "Дружба народов". По информации издания, эта "Дружба народов" была единственным поставщиком продуктов для российской Национальной гвардии в 2019-2020 годах.

Информация о владельцах "Дружбы народов" является засекреченной, однако российские ресурсы сообщали, что в 2022 году компанию приобрели структуры, связанные с агрохолдингом "Агрокомплекс имени Н. И. Ткачева". Конечным владельцем холдинга, очевидно, является Александр Ткачев — экс-губернатор Краснодарского края РФ (Николай Ткачев, в честь которого назван холдинг, был его отцом).

Александр Ткачев в 2014-м поддержал оккупацию Крыма — и за это оказался под санкциями ЕС. Затем он несколько лет был министром сельского хозяйства России. Сейчас Ткачев является председателем совета директоров холдинговой компании.

Что касается "Главпродукта", то он ранее никогда не осуществлял поставок для российской армии.

Ранее мы писали, что Россия обходит западные санкции с помощью компаний в Турции и получает доступ к норвежским запчастям. Такие запчасти, в частности, могли оказаться в грузовиках, из которых российские оккупанты запускают по Украине ударные беспилотники-"шахеды".

Также стало известно, что определенные европейские компании и предприниматели обходным путем попадают на российский рынок, используя третьи страны или дочерние компании.