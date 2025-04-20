Команда Трампа у Лондоні найближчим часом обговорить мир в Україні, — Келлог

Команда американського президента Дональда Трампа в Лондоні проведе зустріч щодо припинення вогню в Україні.

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Про це в ефірі Fox News сказав спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог.

"Ми говорили про те, щоб рухатися вперед з потенційним припиненням вогню в короткостроковій перспективі. І саме тому ми повертаємося до Лондона цього тижня, щоб це дійсно закріпити", — сказав він.

За його словами, президент США Дональд Трамп з моменту вступу на посаду зробив для вирішення війни Росії проти України більше, ніж було зроблено "за попередні 900 і більше днів".

"І він веде це до рішень. І одне, що я помітив у президенті Трампі — не створюйте йому проблем, якщо у вас немає рішень. І я думаю, у нас є досить хороше рішення", — сказав він.

Келлог додав, що угода має включати в себе припинення вогню в морі, в повітрі, на землі, атак на промисловість тощо, не менше ніж на 30 днів. А згодом це має перейти у більш дострокову угоду про мир.

За його словами, це "насправді важко", але Трамп "веде нас до завершення".

Нагадаємо, що Вашингтон не виключає припинення своєї участі в переговорах щодо завершення російсько-української війни, якщо одна зі сторін конфлікту перешкоджатиме миру.

18 квітня державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Україна і РФ повинні подати "чіткий знак" про готовність до укладення мирної угоди. Інакше, за його словами, президент США відмовляться від спроби посередництва з цього питання.