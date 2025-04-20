Команда Трампа в Лондоне в ближайшее время обсудит мир в Украине, — Келлог

Команда американского президента Дональда Трампа в Лондоне проведет встречу по прекращению огня в Украине.

Related video

Об этом в эфире Fox News сказал спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог.

"Мы говорили о том, чтобы двигаться вперед с потенциальным прекращением огня в краткосрочной перспективе. И именно поэтому мы возвращаемся в Лондон на этой неделе, чтобы это действительно закрепить", — сказал он.

По его словам, президент США Дональд Трамп с момента вступления в должность сделал для решения войны России против Украины больше, чем было сделано "за предыдущие 900 и более дней".

"И он ведет это к решениям. И одно, что я заметил в президенте Трампе — не создавайте ему проблем, если у вас нет решений. И я думаю, у нас есть достаточно хорошее решение", — сказал он.

Келлог добавил, что соглашение должно включать в себя прекращение огня в море, в воздухе, на земле, атак на промышленность и т.д., не менее чем на 30 дней. А потом это должно перейти в более досрочное соглашение о мире.

По его словам, это "на самом деле трудно", но Трамп "ведет нас к завершению".

Напомним, что Вашингтон не исключает прекращения своего участия в переговорах по завершению российско-украинской войны, если одна из сторон конфликта будет препятствовать миру.

18 апреля государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Украина и РФ должны подать "четкий знак" о готовности к заключению мирного соглашения. Иначе, по его словам, президент США откажутся от попытки посредничества по этому вопросу.