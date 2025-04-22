У РФ з'явилася РЛС "Зоопарк-1М", обшита гумою і решітками: чого боїться противник (фото)

Російські війська почали використовувати кустарний захист на своїх контрбатарейних РЛС типу "Зоопарк-1М", обшиваючи їх гумовими екранами і металевими решітками. Рішення покликане підвищити живучість техніки перед ударами українських FPV-дронів та інших засобів ураження.

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Відповідні фото було опубліковано російським профільним каналом "Военный осведомитель".

Коментуючи "інновацію" противника, оглядачі Defense Express зазначили, що з військового погляду подібні заходи радше свідчать про панічні спроби захистити вразливу техніку від дедалі точніших ударів українських дронів, ніж про реальне посилення захисту.

Згідно з даними аналітичного ресурсу Oryx, від початку повномасштабної війни Росія вже втратила щонайменше 8 РЛС типу 1Л259 "Зоопарк-1" і 15 станцій більш сучасного типу 1Л260 "Зоопарк-1М".

Ці комплекси здатні виявляти артилерійські системи калібрів 152 мм і 155 мм на відстані до 23 км — а отже, їхнє розміщення найчастіше здійснюється поблизу лінії фронту, що робить їх особливо уразливими.

Додатковий захист на РЛС "Зоопарк-1М" Фото: Telegram-канал / Военный Осведомитель Додатковий захист на РЛС "Зоопарк-1М" Фото: Telegram-канал / Военный Осведомитель Додатковий захист на РЛС "Зоопарк-1М" Фото: Telegram-канал / Военный Осведомитель Додатковий захист на РЛС "Зоопарк-1М" Фото: Telegram-канал / Военный Осведомитель

Аналітики підкреслюють, що імпровізована броня з гуми та решіток, імовірно, відіграє радше психологічну роль, створюючи в екіпажу ілюзію захищеності. Це може вказувати на високу інтенсивність застосування українськими силами ударних БпЛА по ключових компонентах ворожої військової інфраструктури, включно з контрбатарейними РЛС.

Крім того, факт активного використання "Зоопарків" свідчить про те, що російська армія докладає значних зусиль для придушення української артилерії, що своєю чергою підкреслює важливість дронів як засобу не лише атаки, а й збереження боєздатності власних військ.

Можливості та характеристики РЛС "Зоопарк-1М"

Російський радіолокаційний комплекс артилерійської розвідки 1Л260 "Зоопарк-1М" є сучасним засобом контрбатарейної боротьби, призначеним для виявлення і визначення координат вогневих позицій противника, а також для коригування вогню власної артилерії.

Комплекс призначений для:

розвідки позицій ствольної артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), тактичних ракет і засобів ППО противника;

виявлення і супроводу траєкторій снарядів, мін і ракет у польоті;

обчислення координат точок запуску і падіння боєприпасів;

коригування вогню власних артилерійських підрозділів.

Комплекс оснащений трикоординатною моноімпульсною РЛС з активною фазованою антенною решіткою (АФАР), що забезпечує високу точність і завадостійкість. А сучасні алгоритми цифрового оброблення даних дають змогу ефективно працювати в умовах радіоелектронної протидії.

Технічні характеристики

Екіпаж: 3 людини

Маса комплексу: 38 100 кг

Час розгортання/згортання: до 5 хвилин

Час безперервної роботи: до 8 годин

Кількість одночасно супроводжуваних цілей: до 12

Дальність виявлення артилерії калібру 152/155 мм: до 23 км

Дальність виявлення реактивних систем залпового вогню (РСЗВ): до 45 км

Дальність виявлення тактичних ракет: до 65 км

Дальність супроводу оперативно-тактичних ракет (наприклад, ОТРК "Іскандер"): до 80 км

"Зоопарк-1М" активно використовується російськими військами у війні проти України, однак під час бойових дій техніка продемонструвала вразливість перед сучасними засобами ураження.

Нагадаємо, в одному з бойових епізодів бійці Сил оборони на східному фронті виявили та знищили російську РЛС "Зоопарк-1М". Вогневої поразки було завдано двома високоточними ракетами.