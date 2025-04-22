В РФ появилась РЛС "Зоопарк-1М", обшитая резиной и решетками: чего боится противник (фото)

Российские войска начали использовать кустарную защиту на своих контрбатарейных РЛС типа "Зоопарк-1М", обшивая их резиновыми экранами и металлическими решетками. Решение призвано повысить живучесть техники перед ударами украинских FPV-дронов и других средств поражения.

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Соответствующие фото были опубликованы российским профильным каналом "Военный осведомитель".

Комментируя "инновацию" противника обозреватели Defense Express отметили, что с военной точки зрения подобные меры скорее свидетельствуют о панических попытках защитить уязвимую технику от все более точных ударов украинских беспилотников, чем о реальном усилении защиты.

Согласно данным аналитического ресурса Oryx, с начала полномасштабной войны Россия уже потеряла как минимум 8 РЛС типа 1Л259 "Зоопарк-1" и 15 станций более современного типа 1Л260 "Зоопарк-1М".

Эти комплексы способны обнаруживать артиллерийские системы калибров 152 мм и 155 мм на расстоянии до 23 км — а значит, их размещение зачастую осуществляется вблизи линии фронта, что делает их особенно уязвимыми.

Дополнительная защита на РЛС "Зоопарк-1М" Фото: Telegram-канал / Военный Осведомитель Дополнительная защита на РЛС "Зоопарк-1М" Фото: Telegram-канал / Военный Осведомитель Дополнительная защита на РЛС "Зоопарк-1М" Фото: Telegram-канал / Военный Осведомитель Дополнительная защита на РЛС "Зоопарк-1М" Фото: Telegram-канал / Военный Осведомитель

Аналитики подчеркивают, что импровизированная броня из резины и решеток, вероятно, играет скорее психологическую роль, создавая у экипажа иллюзию защищенности. Это может указывать на высокую интенсивность применения украинскими силами ударных БПЛА по ключевым компонентам вражеской военной инфраструктуры, включая контрбатарейные РЛС.

Кроме того, факт активного использования "Зоопарков" свидетельствует о том, что российская армия прилагает значительные усилия для подавления украинской артиллерии, что, в свою очередь, подчеркивает важность дронов как средства не только атаки, но и сохранения боеспособности собственных войск.

Возможности и характеристики РЛС "Зоопарк-1М"

Российский радиолокационный комплекс артиллерийской разведки 1Л260 "Зоопарк-1М" представляет собой современное средство контрбатарейной борьбы, предназначенное для обнаружения и определения координат огневых позиций противника, а также для корректировки огня собственной артиллерии.​

Комплекс предназначен для:​

разведки позиций ствольной артиллерии, минометов, реактивных систем залпового огня (РСЗО), тактических ракет и средств ПВО противника;

обнаружения и сопровождения траекторий снарядов, мин и ракет в полете;

вычисления координат точек запуска и падения боеприпасов;

корректировки огня собственных артиллерийских подразделений.

Комплекс оснащен трехкоординатной моноимпульсной РЛС с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), что обеспечивает высокую точность и помехоустойчивость. А современные алгоритмы цифровой обработки данных позволяют эффективно работать в условиях радиоэлектронного противодействия.

Технические характеристики

Экипаж: 3 человека

Масса комплекса: 38 100 кг

Время развертывания/свертывания: до 5 минут

Время непрерывной работы: до 8 часов

Количество одновременно сопровождаемых целей: до 12

Дальность обнаружения артиллерии калибра 152/155 мм: до 23 км

Дальность обнаружения реактивных систем залпового огня (РСЗО): до 45 км

Дальность обнаружения тактических ракет: до 65 км

Дальность сопровождения оперативно-тактических ракет (например, ОТРК "Искандер"): до 80 км

"Зоопарк-1М" активно используется российскими войсками в войне против Украины, однако в ходе боевых действий техника продемонстрировала уязвимость перед современными средствами поражения.

Напомним, в одном из боевых эпизодов бойцы Сил обороны на восточном фронте выявили и уничтожили российскую РЛС "Зоопарк-1М". Огневой поражение было нанесено двумя высокоточными ракетами.