Гаубиці M114 на передовій: артилерія ЗСУ поповнилася зразками Другої світової (відео)

Сили оборони України отримали на озброєння американські 155-мм гаубиці M114. Цю зброю було поставлено в межах міжнародної військової допомоги, ініційованої країнами НАТО у 2022–2024 роках.

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Їх застосування вперше було зафіксовано на відео, опублікованому 21 квітня українським військовослужбовцем Dmitry MacKenzie.

Історія постачань та особливості застосування

Згідно із заявами Міністерства оборони Греції, Афіни передали Україні приблизно 70 одиниць гаубиць M114A1 зі складу власних резервів. Про цю поставку стало відомо під час переговорів із Чехією. За словами грецьких військових, березнева партія 2024 року, ймовірно, вже друга за рахунком. Раніше, у 2022 році, п'ять таких гармат передала Португалія, однак зафіксованих випадків її бойового застосування українськими військами досі не спостерігалося.

Гаубиці M114 вважаються застарілими артилерійськими системами і тривалий час перебували в сховищах, не вважаючись актуальними для сучасних оперативних потреб. Проте в умовах повномасштабної війни вони знайшли застосування на українському фронті.

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Гармату було розроблено в США 1941 року і широко використовувалася у Другій світовій, Корейській, В'єтнамській, Ірано-іракській війнах та інших конфліктах XX століття. Вага гаубиці — приблизно 5,6 тонни, а дальність стрільби стандартним снарядом — до 14,6 км, що робить її вразливою в умовах сучасної контрбатарейної боротьби.

Це невеликий показник порівняно із сучасними 155-мм системами, проте порівнянний з можливостями легкої 105-мм артилерії.

Проте в 1980-х роках низка європейських країн — Данія, Нідерланди та Норвегія — зробили спробу модернізації цих гармат. Шляхом встановлення нових стволів довжиною 39 калібрів вдалося істотно збільшити дальність стрільби: до 18 км звичайним снарядом, до 24,6 км снарядом збільшеної дальності ERFB, і до 32 км — ERFB-BB з донним генератором. Загалом було модернізовано 226 одиниць.

Раніше повідомлялося, що українські військові знищили рідкісну самохідну артилерійську установку північнокорейського виробництва M1989 Koksan, яку використовували війська РФ на Покровському напрямку в Донецькій області.