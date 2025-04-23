Гаубицы M114 на передовой: артиллерия ВСУ пополнилась образцами Второй мировой (видео)

Силы обороны Украины получили на вооружение американские 155-мм гаубицы M114. Это оружие было поставлено в рамках международной военной помощи, инициированной странами НАТО в 2022–2024 годах.

Related video

Их применение впервые было зафиксировано на видео, опубликованном 21 апреля украинским военнослужащим Dmitry MacKenzie.

История поставок и особенности применения

Согласно заявлениям Министерства обороны Греции, Афины передали Украине около 70 единиц гаубиц M114A1 из состава собственных резервов. Об этой поставке стало известно во время переговоров с Чехией. По словам греческих военных, мартовская партия 2024 года, вероятно, уже вторая по счету. Ранее, в 2022 году, пять таких орудий передала Португалия, однако зафиксированных случаев ее боевого применения украинскими войсками до сих пор не наблюдалось.

Гаубицы M114 считаются устаревшими артиллерийскими системами и долгое время находились в хранилищах, не считаясь актуальными для современных оперативных нужд. Тем не менее, в условиях полномасштабной войны они нашли применение на украинском фронте.

Важно

Франция отправляет в Украину 90% производимых стволов для САУ Caesar

Орудие было разработано в США в 1941 году и широко использовалась во Второй мировой, Корейской, Вьетнамской, Ирано-иракской войнах и других конфликтах XX века. Вес гаубицы — около 5,6 тонны, а дальность стрельбы стандартным снарядом — до 14,6 км, что делает ее уязвимой в условиях современной контрбатарейной борьбы.

Это сравнительно небольшой показатель по сравнению с современными 155-мм системами, однако соизмерим с возможностями легкой 105-мм артиллерии.

Тем не менее, в 1980-х годах ряд европейских стран — Дания, Нидерланды и Норвегия — предприняли попытку модернизации этих орудий. Путем установки новых стволов длиной 39 калибров удалось существенно увеличить дальность стрельбы: до 18 км обычным снарядом, до 24,6 км снарядом увеличенной дальности ERFB, и до 32 км — ERFB-BB с донным генератором. Всего было модернизировано 226 единиц.

Ранее сообщалось, что украинские военные уничтожили редкую самоходную артиллерийскую установку северокорейского производства M1989 Koksan, которую использовали войска РФ на Покровском направлении в Донецкой области.