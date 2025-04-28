У РФ вирішують проблему з бронюванням військових вантажівок: що поміняють у "Камазах" (фото)

Напередодні святкування 9 травня в Москві були помічені нові варіанти КамАЗів-6350, що несуть пускові установки різних типів безпілотників. Ці машини відрізняються посиленим захистом і демонструють тенденцію до збільшення живучості логістичної техніки в російській армії.

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Польський оглядач Defence24 Адам Свєрковскі пише, що бронювання автомобілів КамАЗ завдяки встановленню кабін К-5350 розпочалося ще 2023 року у відповідь на високі втрати вантажівок та екіпажів під час бойових дій в Україні.

В умовах активного застосування артилерії російська армія зіткнулася з необхідністю термінової модернізації своїх транспортних засобів, що спочатку проявилося в імпровізованих рішеннях — від сталевих листів до дерев'яних конструкцій.

А з осені 2023 року стали з'являтися нові версії броньованих кабін: фари були перенесені вниз, повітрозабірники розташовані з боків, а монолітне лобове скло розділене на дві секції. Бічні стекла тепер встановлюються в посилені рамки, надаючи кабіні іншу форму. Причому бронювання виконано модульним чином, що дає змогу адаптувати захист під різні завдання.

Крім КамАЗів, у мережі з'явилися зображення модернізованої автоцистерни на базі Урал-4320 з колісною формулою 6×6. Машина отримала броньовану кабіну і захист блоку двигуна. Вікна прикриті бронеплитами з вузькими оглядовими щілинами, додатково посилено цистерну, а над кабіною встановлено масивний бронекозирок.

Російська вантажівка Урал-4320 Фото: X (Twitter)

Свєрковскі зазначає, що подібні ініціативи свідчать про те, що Росія враховує бойовий досвід в Україні, прискорюючи виробництво захищених транспортних засобів для підвищення виживаності особового складу.

Технічні характеристики КамАЗ-6350

Колісна формула: 8×8

Вантажопідйомність: до 10 000 кг (для версії КамАЗ-63501 — до 15 000 кг)

Силова установка: дизельний двигун КамАЗ-740.50.360

Потужність двигуна: 360 к.с.

Маса автомобіля: 11,4 т

Максимальна швидкість: 95 км/год

Застосування: перевезення вантажів, встановлення озброєння (зенітні комплекси "Панцир-С", М2КМ "Тор", РСЗВ 9А52-4 "Торнадо")

Нагадаємо, наприкінці березня стало відомо, що артилеристи ЗСУ використовують спеціалізовані польські вантажівки Jelcz P882D53 для перевезення боєприпасів. Цей транспорт, як було зазначено, надійшов у розпорядження українських бійців разом із самохідними артилерійськими установками Krab.