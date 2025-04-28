В РФ решают проблему с бронированием военных грузовиков: что поменяют в "Камазах" (фото)

В преддверии празднования 9 мая в Москве были замечены новые варианты КамАЗов-6350, несущих пусковые установки различных типов беспилотников. Эти машины отличаются усиленной защитой и демонстрируют тенденцию к увеличению живучести логистической техники в российской армии.

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Польский обозреватель Defence24 Адам Сверковски пишет, что бронирование автомобилей КамАЗ за счет установки кабин К-5350 началось еще в 2023 году в ответ на высокие потери грузовиков и экипажей во время боевых действий в Украине.

В условиях активного применения артиллерии российская армия столкнулась с необходимостью срочной модернизации своих транспортных средств, что сначала проявилось в импровизированных решениях — от стальных листов до деревянных конструкций.

А с осени 2023 года стали появляться новые версии бронированных кабин: фары были перенесены вниз, воздухозаборники расположены по бокам, а монолитное лобовое стекло разделено на две секции. Боковые стекла теперь устанавливаются в усиленные рамки, придавая кабине иную форму. Причем бронирование выполнено модульным образом, что позволяет адаптировать защиту под разные задачи.

Кроме КамАЗов, в сети появились изображения модернизированной автоцистерны на базе Урал-4320 с колесной формулой 6×6. Машина получила бронированную кабину и защиту блока двигателя. Окна прикрыты бронеплитами с узкими смотровыми щелями, дополнительно усилена цистерна, а над кабиной установлен массивный бронекозырек.

Российский грузовик Урал-4320 Фото: X (Twitter)

Сверковски отмечает, что подобные инициативы свидетельствуют о том, что Россия учитывает боевой опыт в Украине, ускоряя производство защищенных транспортных средств для повышения выживаемости личного состава.

Технические характеристики КамАЗ-6350

Колесная формула: 8×8

Грузоподъемность: до 10 000 кг (для версии КамАЗ-63501 — до 15 000 кг)

Силовая установка: дизельный двигатель КамАЗ-740.50.360

Мощность двигателя: 360 л.с.

Масса автомобиля: 11,4 т

Максимальная скорость: 95 км/ч

Применение: перевозка грузов, установка вооружения (зенитные комплексы «Панцирь-С», М2КМ «Тор», РСЗО 9А52-4 «Торнадо»)

Напомним, в конце марта стало известно, что артиллеристы ВСУ используют специализированные польские грузовики Jelcz P882D53 для перевозки боеприпасов. Этот транспорт, как было отмечено, поступил в распоряжение украинских бойцов вместе с самоходными артиллерийскими установками Krab.