Сигнал повітряної тривоги в Москві: жителі столиці РФ у паніці вибігли на вулиці (відео)

Сигнал повітряної тривоги несподівано пролунав у кількох районах Москви. Звуки сирен сильно схвилювали жителів столиці Росії.

Related video

Сигнал повітряної тривоги пролунав у кількох районах Москви. Про це повідомило медіа ASTRA.

Москвичі явно не очікували таких звуків, на відеокадрах можна почути їхні схвильовані коментарі. Вони в паніці підбігли до вікон і вийшли на вулицю знімати обстановку.

"Що за дивний звук? Сирена, ніхто не попереджав ні про що. Оповіщень ніяких не було", — діляться враженнями москвичі.

Із чим може бути пов'язане ввімкнення сигналів тривоги, невідомо. Влада не коментує того, що відбувається. Неясно, чи проводили в місті якісь планові навчання. Даних про надзвичайні події в Москві та загрози обстрілів немає.

Telegram-канал "Осторожно, Москва" повідомляє про роботу звукових систем тривоги в центрі, Чортаново, Ізмайловому, Печатниках, районі Сокіл та інших столичних локацій протягом 10 хвилин.

Зазвичай систему оповіщення вмикають, щоб попередити про небезпеку, що наближається, або для перевірки. Можливо, сирени перевіряють у рамках анонсованих антитерористичних навчань у школах і коледжах із 29 до 30 квітня, додає канал "Говорить і показує Москва".

Тренування організовані спільно з МНС, МВС і Росгвардією.

Нагадаємо, 23 квітня в Москві стався вибух у діловому центрі "Москва-Сіті". Відомо, що вибухнув автомобіль на підземній парковці.

Фокус раніше писав про початок затримання молодих людей призовного віку в Москві. П'ятеро призовників затримали поліцейські і доставили у відділення.