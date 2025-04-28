Cигнал воздушной тревоги в Москве: жители столицы РФ в панике выбежали на улицы (видео)
Сигнал воздушной тревоги неожиданно прозвучал в нескольких районах Москвы. Звуки сирен сильно взволновали жителей столицы России.
Сигнал воздушной тревоги прозвучал в нескольких районах Москвы. Об этом сообщило медиа ASTRA.
Москвичи явно не ожидали таких звуков, на видеокадрах можно услышать их взволнованные комментарии. Они панике подбежали к окнам и вышли на улицу снимать обстановку.
"Что за странный звук? Сирена, никто не предупреждал ни о чем. Оповещений никаких не было", — делятся впечатлениями москвичи.
С чем может быть связано включение сигналов тревоги, неизвестно. Власти не комментируют происходящее. Неясно, проводились ли в городе какие-либо плановые учения. Данных о чрезвычайных происшествиях в Москве и угрозах обстрелов нет.
Telegram-канал "Осторожно, Москва" сообщает о работе звуковых систем тревоги в центре, Чертаново, Измайлово, Печатниках, районе Сокол и других столичных локаций в течение 10 минут.
Обычно систему оповещения включают, чтобы предупредить о приближающейся опасности, либо для проверки. Возможно, сирены проверяют в рамках анонсированных антитеррористических учениях в школах и колледжах с 29 по 30 апреля, добавляет канал "Говорит и показывает Москва".
Тренировки организованы совместно с МЧС, МВД и Росгвардией.
Напомним, 23 апреля в Москве произошел взрыв в деловом центре "Москва-Сити". Известно, что взорвался автомобиль на подземной парковке.
Фокус ранее писал про начало задержания молодых людей призывного возраста в Москве. Пятеро призывников задержали полицейские и доставили в отделение.