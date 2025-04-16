В РФ начались облавы на призывников: в Москве задержали пять человек, — СМИ

На фоне крупнейшей призывной кампании последних лет в России начались задержания молодых людей призывного возраста. В Москве по меньшей мере пятеро призывников были задержаны полицейскими на улицах и доставлены в отделение.

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Об этом 15 апреля сообщил канал "Осторожно, новости".

По информации источников, в военкоматы доставляют не только тех, кто признан годным к службе, но и граждан с хроническими заболеваниями, ранее освобожденных от призыва по медицинским показаниям. В некоторых случаях задержанных сразу сопровождали на сборные пункты, другие после задержания перестали выходить на связь.

Отмечается, что такая практика стала частью масштабной кампании по пополнению личного состава Вооруженных сил РФ в условиях сохраняющегося дефицита личного состава.

Указ о весеннем призыве был подписан президентом России Владимиром Путиным в марте 2025 года. Планом предусмотрен набор 160 тысяч человек — это самый высокий показатель за последние годы. Для сравнения: в 2024 году призвано 150 тысяч человек, в 2023 — 147 тысяч, а в 2022 — 135,5 тысячи.

Одновременно Россия сталкивается с трудностями при наборе контрактников. По данным The Moscow Times, ежедневные расходы на вербовку превышают 2 миллиарда рублей (около 23,7 млн долларов). Несмотря на это, армия ежедневно пополняется лишь 1000–1500 контрактниками, большинство из которых набираются в экономически неблагополучных регионах.

"Приток "добровольцев" остается на уровнях конца прошлого года, несмотря на то, что массовое повышение бонусов в регионах приостановилось, а их средний размер по 37 субъектам РФ сейчас составляет 1,4 млн рублей", — пишет издание.

Согласно наблюдениям правозащитников, принудительные меры в отношении призывников и потенциальных контрактников становятся системным элементом политики Москвы по мобилизации в условиях затянувшегося конфликта и нехватки добровольцев.

Напомним, о ситуации с набором в российскую армию сообщил военный аналитик Немецкого института международных дел Янис Клюге. По его словам, граждане РФ спешат заключить контракты на службу в армии, надеясь получить большие выплаты и избежать рисков. Это связано с надеждами и ожиданием завершения войны.