Навчання в Балтійському морі виявило слабкі сторони російського флоту: у чому недоліки

28 квітня ВМФ Росії провів протичовнові навчання в Балтійському морі за участю корабля "Уренгой", який завдав навчального торпедного удару по імітованому підводному човну умовного противника. Маневри проходили поблизу Калінінграда — регіону, що має ключове значення для Росії на Балтиці, але водночас є й однією з найбільш уразливих точок в умовах конфронтації з НАТО.

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Про те, яке значення мають для РФ минулі навчання, і які слабкості російського флоту в цьому регіоні вони виявили, йдеться в матеріалі Bulgarian Military.

Центральним елементом маневрів став "Уренгой" — корабель, розроблений ще в 1980-х роках для прибережної протичовнової оборони. За водотоннажності майже 1200 тонн він оснащений спареними 533-мм торпедними апаратами, реактивними бомбометами РБУ-6000 і гідролокаційною станцією МГ-322.

Однак ці системи давно поступаються за характеристиками сучасним західним аналогам. Електроніка корабля застаріла, системи ППО представлені лише установками ближньої дії АК-630 і зенітною гарматою АК-176, які неефективні проти високоточних винищувачів або ракет НАТО.

Аналітики підкреслюють, що на тлі німецьких фрегатів Sachsen або норвезьких Fridtjof Nansen, оснащених радарами з АФАР і ракетами Naval Strike Missile, російські малі кораблі виглядають морально і технічно відсталими. Їхня обмежена автономність і відсутність модульності позначаються на здатності флоту до тривалих операцій.

Фрегат типу "Саксонія" Фото: wiki

Обмежені сили РФ у Балтійському регіоні

За даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень за 2024 рік, у складі Балтійського флоту Росії значаться лише кілька підводних човнів, і більшість надводних кораблів — це модернізовані радянські платформи. Протистояти їм доводиться численним силам НАТО, зокрема підводним човнам Type 212A, Gotland і сучасним фрегатам, підтримуваним патрульною авіацією, зокрема Boeing P-8A Poseidon.

Шведські підводні човни Gotland Фото: Pinterest

Підводний човен проєкту 636.3 "Варшав'янка", який також брав участь у навчаннях у ролі супротивника, вважається одним із найбільш малошумних дизель-електричних підводних кораблів Росії. Проте її можливості обмежені порівняно із західними човнами за витривалістю і рівнем цифрової інтеграції. Крім того, Балтійський флот не має у своєму розпорядженні сучасних засобів протичовнової авіації, що серйозно знижує його можливості з контролю акваторії.

"Російський Балтійський флот, хоча і здатний до локальних операцій, не має достатньої глибини для підтримки тривалого конфлікту. Істинне значення навчань полягає в їхньому посланні: сигнал НАТО про те, що Росія спостерігає і готова захищати свої інтереси, особливо навколо Калінінграда", — підсумували аналітики.

Нагадаємо, у складі Балтійського флоту РФ з'явився флагман — есмінець "Североморск" проєкту 1155. Це протичовновий корабель, який покликаний значно посилити протичовнову оборону, що особливо актуально в умовах нарощування активності підводних сил НАТО в регіоні.