Учения в Балтийском море выявили слабые стороны российского флота: в чем недостатки

28 апреля ВМФ России провел противолодочные учения в Балтийском море с участием корабля «Уренгой», который нанес учебный торпедный удар по имитированной подводной лодке условного противника. Маневры проходили вблизи Калининграда — региона, имеющего ключевое значение для России на Балтике, но одновременно являющегося и одной из самых уязвимых точек в условиях конфронтации с НАТО.

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О том, какое значение имеет для РФ прошедшие учения, и какие слабости российского флота в этом регионе они выявили, говорится в материале Bulgarian Military.

Центральным элементом маневров стал "Уренгой" — корабль, разработанный еще в 1980-х годах для прибрежной противолодочной обороны. При водоизмещении около 1200 тонн он оснащен спаренными 533-мм торпедными аппаратами, реактивными бомбометами РБУ-6000 и гидролокационной станцией MГ-322.

Однако эти системы давно уступают по характеристикам современным западным аналогам. Электроника корабля устарела, системы ПВО представлены лишь установками ближнего действия АК-630 и зенитным орудием АК-176, которые неэффективны против высокоточных истребителей или ракет НАТО.

Аналитики подчеркивают, что на фоне немецких фрегатов Sachsen или норвежских Fridtjof Nansen, оснащенных радарами с АФАР и ракетами Naval Strike Missile, российские малые корабли выглядят морально и технически отставшими. Их ограниченная автономность и отсутствие модульности сказываются на способности флота к длительным операциям.

Фрегат типа "Саксония" Фото: wiki

Ограниченные силы РФ в Балтийском регионе

По данным Международного института стратегических исследований за 2024 год, в составе Балтийского флота России числятся всего несколько подводных лодок, и большинство надводных кораблей — это модернизированные советские платформы. Противостоять им приходится многочисленным силам НАТО, в том числе подводным лодкам Type 212A, Gotland и современным фрегатам, поддерживаемым патрульной авиацией, включая Boeing P-8A Poseidon.

Шведские подводные лодки Gotland Фото: Pinterest

Подводная лодка проекта 636.3 "Варшавянка", также участвовавшая в учениях в роли противника, считается одним из самых малошумных дизель-электрических подводных кораблей России. Тем не менее ее возможности ограничены в сравнении с западными лодками по выносливости и уровню цифровой интеграции. Кроме того, Балтийский флот не располагает современными средствами противолодочной авиации, что серьезно снижает его возможности по контролю акватории.

"Российский Балтийский флот, хотя и способен к локальным операциям, не обладает достаточной глубиной для поддержания длительного конфликта. Истинное значение учений заключается в их послании: сигнал НАТО о том, что Россия наблюдает и готова защищать свои интересы, особенно вокруг Калининграда", — подытожили аналитики.

Напомним, в составе Балтийского флота РФ появился флагман - эсминец "Североморск" проекта 1155. Это противолодочный корабль, который призван значительно усилить противолодочную оборону, что особенно актуально в условиях наращивания активности подводных сил НАТО в регионе.