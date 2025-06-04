HIMARS і ракети повітря-повітря: як Австралія посилює свою оборону
Австралія має намір посилити свою оборону. Вона вже кілька років співфінансує ракетну програму, водночас плануючи придбати реактивні артилерійські системи HIMARS для стрільби новою ракетою, отриманою від США, також вкладає кошти у модифікування літаків, розробку квантової технології та кібербезпеку.
США схвалили потенційний продаж Австралії до 400 сучасних ракет класу "повітря-повітря" на суму 1,8 мільярда доларів. Це придбання посилить військову присутність Австралії та ширшу регіональну оборонну стратегію. Про це йдеться у статті The Strategist "Оновлення п'яти доменів", яку переклав Фокус.
Австралійський контингент брав участь у навчаннях "Берсама Щит" із 17 до 22 квітня, об'єднавшись із силами Великої Британії, Нової Зеландії, Малайзії та Сінгапуру в імітації оборонної операції навколо Малайського півострова. Навчання було зосереджено на об'єднаних морських і повітряних силах держав-партнерів. Це одні з двох щорічних навчань, що проводяться в рамках Угоди про оборону п'яти держав — однієї з найстаріших регіональних безпекових структур Австралії, завдяки якій Сили оборони Австралії десятиліттями підтримували передову позицію в Пенангу в Малайзії.
Спільні навчання між Сполученими Штатами і Філіппінами розпочалися 21 квітня. Близько 9000 американських і 5000 філіппінських військовослужбовців, а також австралійський контингент із 200 осіб узяли участь у навчаннях у Балікатані. Навчання було зосереджено на випробуванні протикорабельних ракетних систем і протидії десантним атакам на острови. Ця співпраця була водночас демонстрацією відданості США та гострим сигналом з Маніли з огляду на історію напружених протистоянь Філіппін з Китаєм через віддалені мілини.
Траєкторія польоту
Місцева влада Плейфорда в північному передмісті Аделаїди запропонувала змінити зонування 400 гектарів землі, прилеглої до бази Королівських ВПС в Единбурзі, з метою підтримки аерокосмічної та оборонної промисловості. Пропозиція все ще перебуває на ранніх стадіях, і ще попереду багато підготовчих досліджень. Однак уряд штату продемонстрував серйозну підтримку: він очікує, що Центр глибокого технічного обслуговування та модифікації розвідувальних літаків P-8 Poseidon, що наразі будується поруч із базою, стане каталізатором місцевого буму в оборонному секторі після його відкриття у 2026 році.
США схвалили потенційний продаж Австралії до 400 сучасних ракет класу "повітря-повітря" на суму 1,8 мільярда доларів. Пропонований продаж включає новітній варіант ракети AIM-120D-3, яка використовується тільки ВПС США і деякими союзними країнами. Це придбання посилить військову присутність Австралії та ширшу регіональну оборонну стратегію.
Швидкісний вогонь
Високоточна ударна ракета компанії Lockheed Martin вперше успішно інтегрована з гусеничною пусковою установкою M270A2 армії США. Це багатообіцяючий крок до польового розгортання не тільки для армії США, а й Австралії. Австралія вже кілька років співфінансує ракетну програму, одночасно плануючи придбати реактивні артилерійські системи HIMARS для стрільби новою ракетою. Прогнозована дальність польоту ракети 400 км значно збільшить здатність армії вражати цілі з суходолу, що раніше обмежувалося протитанковими ракетами малої дальності та артилерією, що буксирується.
Тасманійська фірма Elphinstone має намір будувати корпуси для армійських бойових машин піхоти Redback після підписання контракту в 90 мільйонів доларів з корейським виробником оборонної продукції Hanwha. Раніше відома переважно виробництвом обладнання і транспортних засобів для гірничодобувного сектора, Elphinstone, схоже, готова стати ключовим гравцем в австралійській оборонно-промисловій базі. Це другий великий контракт компанії з місцевою дочірньою компанією Hanwha на спільне виробництво армійських можливостей наступного покоління, перший з яких охоплює корпуси і баштові конструкції самохідної артилерійської системи Huntsman.
Остаточний рубіж
Австралійська програма розвитку космічного потенціалу iLAuNCH Trailblazer підписала меморандум про взаєморозуміння з американським Центром обміну та аналізу космічної інформації. Угода, оголошена на 40-му Космічному симпозіумі, спрямована на поглиблення співробітництва в галузі космічних технологій і кібербезпеки шляхом створення системи для обміну даними про кіберзагрози, спільного проведення заходів і підтримки спільних досліджень. Очікується, що це партнерство посилить роль Австралії у світовій космічній сфері та захистить критично важливу інфраструктуру від нових загроз у космічній сфері.
Австралійська армія фінансуватиме дослідження під керівництвом Групи оборонної науки і технологій з розробки квантової технології, здатної з'єднувати супутники з оптичними наземними станціями, ідеться в заяві Міністерства оборони від 14 квітня. Це ключовий компонент квантово-захищеної синхронізації, одного з пріоритетів для можливостей наступного покоління, визначених у Національній оборонній стратегії 2024 року. Ця технологія дасть змогу збройним силам Австралії (ADF) орієнтуватися в сучасних бойових умовах, де сигнали GPS часто глушать.
Дротова сторожова вежа
26 березня Кіберкомандування ADF відзначило свою першу річницю. Командування було ключовою силою в обороні Австралії, об'єднавши ключові кіберпідрозділи для протидії зростаючим і безмежним загрозам у п'ятому домені бойових дій. Генерал-майор Роберт "Док" Вотсон зазначив терміновість його місії: "Загроза реальна, постійна й актуальна. У кібердомені ми зараз перебуваємо в конфлікті". Командування підтримує операції в кількох доменах, що дає змогу ADF захищати мережі, критично важливі для національної безпеки та майбутньої військової готовності.
Нещодавній звіт фірми з кібербезпеки Armis засвідчив, що Австралія дедалі частіше стає мішенню для кіберсуб'єктів з боку національних держав, причому 56 відсотків австралійських респондентів уже стали жертвами кіберактивності, підтримуваної державою, що більш як на 10 відсотків вище за середній світовий показник. країнам і недержавним суб'єктам здійснювати кібератаки більш високого рівня.
Про авторів
Лінус Коен, Астрід Янг та Еліс Вай — стажисти-дослідники в ASPI.