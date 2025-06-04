HIMARS и ракеты воздух-воздух: как Австралия усиливает свою оборону

Австралия намерена усилить свою оборону. Она уже несколько лет софинансирует ракетную программу одновременно планируя приобрести реактивные артиллерийские системы HIMARS для стрельбы новой ракетой, полученной от США, также вкладывает средства в модифицирование самолетов, разработку квантовой технологии и кибербезопасность.

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США одобрили потенциальную продажу Австралии до 400 современных ракет класса "воздух-воздух" на сумму 1,8 миллиарда долларов. Это приобретение усилит военное присутствие Австралии и более широкую региональную оборонную стратегию. Об этом говорится в статье The Strategist "Обновление пяти доменов", которую перевел Фокус.

Австралийский контингент принимал участие в учениях Берсама Щит с 17 по 22 апреля, объединившись с силами Великобритании, Новой Зеландии, Малайзии и Сингапура в имитации оборонной операции вокруг Малайского полуострова. Обучение было сосредоточено на объединенных морских и воздушных силах государств-партнеров. Это одни из двух ежегодных учений, проводимых в рамках Соглашения об обороне пяти государств – одной из старейших региональных структур безопасности Австралии, благодаря которой Силы обороны Австралии десятилетиями поддерживали передовую позицию в Пенанге в Малайзии.

Совместные учения между Соединенными Штатами и Филиппинами начались 21 апреля. Около 9000 американских и 5000 филиппинских военнослужащих, а также австралийский контингент из 200 человек приняли участие в учениях в Баликатане. Обучение было сосредоточено на испытании противокорабельных ракетных систем и противодействии десантным атакам на острова. Это сотрудничество было одновременно демонстрацией преданности США и острым сигналом из Манилы, учитывая историю напряженных противостояний Филиппин с Китаем через отдаленные мели.

Траектория полета

Местные власти Плейфорда в северном пригороде Аделаиды предложили изменить зонирование 400 гектаров земли, прилегающей к базе Королевских ВВС в Единбурге, с целью поддержки аэрокосмической и оборонной промышленности. Предложение все еще находится на ранних стадиях, и еще предстоит много подготовительных исследований. Однако правительство штата продемонстрировало серьезную поддержку: оно ожидает, что Центр глубокого технического обслуживания и модификации разведывательных самолетов P-8 Poseidon, который сейчас строится рядом с базой, станет катализатором местного бума в оборонном секторе после его открытия в 2026 году.

США одобрили потенциальную продажу Австралии до 400 современных ракет класса "воздух-воздух" на сумму 1,8 миллиарда долларов. Предлагаемая продажа включает новейший вариант ракеты AIM-120D-3, которая используется только ВВС США и некоторыми союзными странами. Это приобретение усилит военное присутствие Австралии и более широкую региональную оборонную стратегию.

Скоростной огонь

Высокоточная ударная ракета компании Lockheed Martin впервые успешно интегрирована с гусеничной пусковой установкой M270A2 армии США. Это многообещающий шаг к полевому развертыванию не только для армии США, но и Австралии. Австралия уже несколько лет софинансирует ракетную программу одновременно планируя приобрести реактивные артиллерийские системы HIMARS для стрельбы новой ракетой. Прогнозируемая дальность полета ракеты 400 км значительно увеличит способность армии поражать цели с суши, что ранее ограничивалось противотанковыми ракетами малой дальности и буксируемой артиллерией.

Тасманийская фирма Elphinstone намерена строить корпуса для армейских боевых машин пехоты Redback после подписания контракта в 90 миллионов долларов с корейским производителем оборонной продукции Hanwha. Ранее известная преимущественно производством оборудования и транспортных средств для горнодобывающего сектора, Elphinstone, похоже, готова стать ключевым игроком в австралийской оборонно-промышленной базе. Это второй крупный контракт компании с местной дочерней компанией Hanwha на совместное производство армейских возможностей следующего поколения, первый из которых включает корпуса и башенные конструкции самоходной артиллерийской системы Huntsman.

Окончательный рубеж

Австралийская программа развития космического потенциала iLAuNCH Trailblazer подписала меморандум о взаимопонимании с американским Центром обмена и анализа космической информации. Соглашение, объявленное на 40-м Космическом симпозиуме, направлено на углубление сотрудничества в области космических технологий и кибербезопасности путем создания системы для обмена данными о киберугрозах, совместного проведения мероприятий и поддержки совместных исследований. Ожидается, что это партнерство усилит роль Австралии в мировой космической сфере и защитит критически важную инфраструктуру от новых угроз в космической сфере.

Австралийская армия будет финансировать исследования под руководством Группы оборонной науки и технологий по разработке квантовой технологии, способной соединять спутники с оптическими наземными станциями, говорится в заявлении Министерства обороны от 14 апреля. Это ключевой компонент квантово-защищенной синхронизации, одного из приоритетов для возможностей следующего поколения, определенных в Национальной оборонной стратегии 2024 года. Эта технология позволит вооруженным силам Австралии (ADF) ориентироваться в современных боевых условиях, где сигналы GPS часто глушатся.

Проводная сторожевая башня

26 марта Киберкомандование ADF отметило свою первую годовщину. Командование было ключевой силой в обороне Австралии, объединив ключевые киберподразделения для противодействия растущим и безграничным угрозам в пятом домене боевых действий. Генерал-майор Роберт "Док" Уотсон отметил срочность его миссии: "Угроза реальна, постоянна и актуальна. В кибердомене мы сейчас находимся в конфликте". Командование поддерживает операции в нескольких доменах, что позволяет ADF защищать сети, критически важные для национальной безопасности и будущей военной готовности.

Недавний отчет фирмы по кибербезопасности Armis показал, что Австралия все чаще становится мишенью для киберсубъектов со стороны национальных государств, причем 56 процентов австралийских респондентов уже стали жертвами киберактивности, поддерживаемой государством, что более чем на 10 процентов выше, чем средний мировой показатель. странам и негосударственным субъектам осуществлять кибератаки более высокого уровня.

Об авторах

Линус Коэн, Астрид Янг и Элис Вай – стажеры-исследователи в ASPI.