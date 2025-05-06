Експорт зброї з України: Forbes назвав три варіанти схем майбутніх продажів

Українські оборонні підприємства можуть почати експортувати зброю вже цього року. Кожен контракт влада розглядатиме індивідуально.

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Про це розповіли джерела журналу Forbes Ukraine.

Погодження президента України Володимира Зеленського на експорт озброєнь уже є. У травні очікується політичне рішення про відновлення експорту, сказав заступник міністра економіки Ігор Фоменко.

Україна розглядає кілька варіантів реалізації ідеї експорту виробленої зброї. Перший варіант передбачає точкове узгодження.

Представник великого виробника FPV-дронів розповів про позицію міністерств та Офісу президента: "приносьте контракти, будемо розглядати кожен індивідуально".

"Зараз це так і працює. Експорт військових технологій у нас юридично не заборонений", — пояснив депутат від "Слуги народу". За його словами, досі виробники проходили всі перевірки, але їм давали здебільшого негативну відповідь.

Один зі співрозмовників видання в органах влади каже, що після погодження Зеленським відкриття експорту ситуація зміниться.

Другий сценарій полягає в тому, що виробникам дозволять експортувати половину обсягу українських контрактів. Частину виручки виробники віддадуть на закупівлі зброї для ЗСУ.

Третій сценарій — 20% мита, тут ідеться про створення окремого фонду, до якого платитимуть додаткові мита від експорту.

"Гроші використовуватимуть для закупівель потрібного армії озброєння", — повідомило джерело.

Нагадаємо, у США схвалили постачання зброї в Україну на суму 50 мільйонів доларів. Механізм полягає в прямих комерційних продажах.

Фокус писав, що Україна перегнала Індію за обсягом закупленого озброєння. США також збільшили експорт зброї, а РФ — зменшила.