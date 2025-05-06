Экспорт оружия из Украины: Forbes назвал три варианта схем будущих продаж

Украинские оборонные предприятия могут начать экспортировать оружие уже в этом году. Каждый контракт власти будут рассматривать индивидуально.

Related video

Об этом рассказали источники журнала Forbes Ukraine.

Согласование президента Украины Владимира Зеленского на экспорт вооружений уже имеется. В мае ожидается политическое решение о возобновлении экспорта, сказал заместитель министра экономики Игорь Фоменко.

Украина рассматривает несколько вариантов реализации идеи экспорта произведенного оружия. Первый вариант предусматривает точечное согласование.

Представитель крупного производителя FPV-дронов рассказал о позиции министерств и Офиса президента: "приносите контракты, будем рассматривать каждый индивидуально".

"Сейчас это так и работает. Экспорт военных технологий у нас юридически не запрещен", — пояснил депутат от "Слуги народа". По его словам, до сих пор производители проходили все проверки, но им давали в основном отрицательный ответ.

Один из собеседников издания в органах власти говорит, что после согласования Зеленским открытия экспорта ситуация изменится.

Второй сценарий заключается в том, что производителям разрешат экспортировать половину объема украинских контрактов. Часть выручки производители отдадут на закупки оружия для ВСУ.

Третий сценарий — 20% пошлины, здесь речь идет о создании отдельного фонда, в который будут платить дополнительные пошлины от экспорта.

"Деньги будут использовать для закупок нужного армии вооружения", — сообщил источник.

Напомним, в США одобрили поставку оружия в Украину на сумму 50 миллионов долларов. Механизм заключается в прямых коммерческих продажах.

Фокус писал, что Украина перегнала Индию по объему закупленного вооружения. США также увеличили экспорт оружия, а РФ — уменьшила.