Повітряні сили Німеччини посилюють систему протиракетної оборони і вирішили придбати систему ПРО Arrow 4, яка зараз розробляється в Ізраїлі.

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Про це повідомляє видання Hartpunkt з посиланням на заяву заступника інспектора Повітряних сил генерал-лейтенанта Лутца Кольхауса.

Як пояснив генерал-лейтенант, Arrow 4 є пізнішою версією Arrow 2, яка охоплює діапазон висот над системами Patriot у перехідному шарі до космосу, а Повітряні сили в майбутньому зможуть охоплювати весь спектр висот за допомогою Arrow 4 – починаючи з протиповітряної оборони.

Крім цього у керовану ракету Arrow-4 можна використовувати з існуючими радарами та пусковими установками Arrow, що має певні економічні переваги.

За словами Кольхауса, ВПС продовжуватимуть замовляти системи Patriot від Raytheon та закуповуватимуть винищувачі F-35 у США.

Оскільки Бундесвер замовив вісім нових систем Patriot, розглядається питання про те, чи буде також закуплено нове американське програмне забезпечення для командування та управління IBCS. Кольхаус оголосив, що рішення буде ухвалене не пізніше кінця цього року.

Генерал повідомив, що Повітряні сили Німеччини потребують швидкої закупівлі ще 6 систем ракетного комплексу "Iris-Т" на додаток до 6 замовлених. Разом із 16 ракетами Patriot та однією системою Arrow Бундесвер має 29 систем озброєння.

Також генерал Кольхаус зауважив, Повітряні сили не можуть зробити більше "на даний момент", оскільки не вистачає особового складу.

Нагадаємо, що Збройні сили Пакистану мають два типи ракет — Fatah-1 з дальністю пуску до 140 кілометрів та Fatah-2 з дальністю пуску до 400 кілометрів.