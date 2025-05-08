Германия усиливает ПРО и объявила о намерении приобрести новейшую израильскую систему Arrow 4

Воздушные силы Германии усиливают систему противоракетной обороны и решили приобрести систему ПРО Arrow 4, которая сейчас разрабатывается в Израиле.

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Об этом сообщает издание Hartpunkt со ссылкой на заявление заместителя инспектора Воздушных сил генерал-лейтенанта Лутца Кольхауса.

Как пояснил генерал-лейтенант, Arrow 4 является более поздней версией Arrow 2, которая охватывает диапазон высот над системами Patriot в переходном слое к космосу, а Воздушные силы в будущем смогут охватывать весь спектр высот с помощью Arrow 4 — начиная с противовоздушной обороны.

Кроме этого в управляемую ракету Arrow-4 можно использовать с существующими радарами и пусковыми установками Arrow, что имеет определенные экономические преимущества.

По словам Кольхауса, ВВС будут продолжать заказывать системы Patriot от Raytheon и закупать истребители F-35 у США.

Поскольку Бундесвер заказал восемь новых систем Patriot, рассматривается вопрос о том, будет ли также закуплено новое американское программное обеспечение для командования и управления IBCS. Кольхаус объявил, что решение будет принято не позднее конца этого года.

Генерал сообщил, что Воздушные силы Германии нуждаются в быстрой закупке еще 6 систем ракетного комплекса "Iris-Т" в дополнение к 6 заказанным. Вместе с 16 ракетами Patriot и одной системой Arrow Бундесвер имеет 29 систем вооружения.

Также генерал Кольхаус заметил, Воздушные силы не могут сделать больше "на данный момент", поскольку не хватает личного состава.

Напомним, что Вооруженные силы Пакистана имеют два типа ракет — Fatah-1 с дальностью пуска до 140 километров и Fatah-2 с дальностью пуска до 400 километров.