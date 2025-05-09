У Румунії оголосили тендер на заміну старих ЗРК, але розігнали всіх учасників: названо причину

У Румунії вирішили придбати нові зенітно-ракетні комплекси замість старих і оголосили конкурс. Система оцінювання пропозицій виглядала так — технологічне рішення "важило" 50%, ціна — 30%, а строки постачання 20%. Втім, зрештою вона не знадобилася, оскільки тендер не відбувся.

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Про це пише Defense Romania.

Так, Romtehnika оголосила тендер на суму 9,48 мільярда лей (приблизно 1,907 мільярда євро) на придбання систем SHORAD/VSHORAD, які мали поступово замінити старіші системи ППО, такі як Hawk і доповнити далекобійні системи Patriot або систему Aegis, яка застосовується у США.

Але, як стало відомо ЗМІ, в конкурсі залишилися лише ізраїльтяни з Rafael. Європейського гіганта MBDA з VL Mica та німецького виробника Diehl з IRIS-T SLS та IRIS-T SLM з конкурсу прибрали через високі ціни. До цього часу з конкурсу через помилку в підготовці документів, вибула корейська компанія LIG Nex1 із ЗРК LAMD, який перебуває у стадії розробки. Корейці не надали квитанцію щодо забезпечення виконання контракту у розмірі 1%, що еквівалентно приблизно 4,2 мільйонам доларів.

Залишився лише Rafael, але і тут з'ясувалося, що його пропозиція не відповідає вимогам. Тож всі три компанії, включаючи Rafael, яка залишилася в конкурсі, подали пропозиції, що перевищують розрахунковий бюджет.

Тому доля тендеру опинилася під питанням.

Відомо, що Румунія закуповує французькі зенітні комплекси Mistral 3 на основі спільної закупівлі з кількома країнами Європи, як за власні кошти, так і за європейські кошти. Аукціон, про який йдеться в цій статті, проходив окремо за своїм звичайним порядком.

Тендер передбачав постачання за 1,9 млрд євро: 6 зенітних ракетних систем малої-середньої дальності (SHORAD-VSHORAD), ще окремих, 6 середньої та 6 малої дальності. Загалом 18 систем із середнім цінником по 100 млн євро за одну.

При цьому переможець одразу міг розраховувати на другий етап контракту, який доводив загальну вартість до 2,7 млрд євро на 27 систем. А загалом у Міноборони Румунії мали план на 41 систему на 4,2 млрд євро із завершенням реалізації вже до 30-х років.

Причина, чому жодний з конкурсантів не зміг "потрапити" у ціну зараз не оголошуються.

Нагадаємо, що в Латвії оборонна компанія Origin Robotics представила автономний дрон-перехоплювач Blaze, який поєднує технологію машинного зору та радіолокаційного відстеження.