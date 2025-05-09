В Румынии объявили тендер на замену старых ЗРК, но разогнали всех участников: названа причина

В Румынии решили приобрести новые зенитно-ракетные комплексы вместо старых и объявили конкурс. Система оценивания предложений выглядела так — технологическое решение "весило" 50%, цена — 30%, а сроки поставки 20%. Впрочем, в конце концов она не понадобилась, поскольку тендер не состоялся.

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Об этом пишет Defense Romania.

Так, Romtehnika объявила тендер на сумму 9,48 миллиарда лей (примерно 1,907 миллиарда евро) на приобретение систем SHORAD/VSHORAD, которые должны были постепенно заменить старые системы ПВО, такие как Hawk и дополнить дальнобойные системы Patriot или систему Aegis, которая применяется в США.

Но, как стало известно СМИ, в конкурсе остались только израильтяне с Rafael. Европейского гиганта MBDA с VL Mica и немецкого производителя Diehl с IRIS-T SLS и IRIS-T SLM из конкурса убрали из-за высоких цен. К этому времени из конкурса из-за ошибки в подготовке документов, выбыла корейская компания LIG Nex1 с ЗРК LAMD, который находится в стадии разработки. Корейцы не предоставили квитанцию по обеспечению исполнения контракта в размере 1%, что эквивалентно примерно 4,2 миллионам долларов.

Остался только Rafael, но и здесь выяснилось, что его предложение не соответствует требованиям. Поэтому все три компании, включая оставшуюся в конкурсе Rafael, подали предложения, превышающие расчетный бюджет.

Поэтому судьба тендера оказалась под вопросом.

Известно, что Румыния закупает французские зенитные комплексы Mistral 3 на основе совместной закупки с несколькими странами Европы, как за собственные средства, так и за европейские средства. Аукцион, о котором идет речь в этой статье, проходил отдельно по своему обычному порядку.

Тендер предусматривал поставку за 1,9 млрд евро: 6 зенитных ракетных систем малой-средней дальности (SHORAD-VSHORAD), еще отдельных, 6 средней и 6 малой дальности. Всего 18 систем со средним ценником по 100 млн евро за одну.

При этом победитель сразу мог рассчитывать на второй этап контракта, который доводил общую стоимость до 2,7 млрд евро на 27 систем. А в целом в Минобороны Румынии имели план на 41 систему на 4,2 млрд евро с завершением реализации уже к 30-м годам.

Причина, почему ни один из конкурсантов не смог "попасть" в цену сейчас не оглашаются.

Напомним, что в Латвии оборонная компания Origin Robotics представила автономный дрон-перехватчик Blaze, который сочетает технологию машинного зрения и радиолокационного отслеживания.