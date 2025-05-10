Китайський винищувач J-10 пройшов "бойове хрещення" в Індії: він міг збити французький Rafаle, — FT

Винищувач J-10 Vigorous Dragon (Енергійний дракон) брав участь у повітряних боях і не зазнав пошкоджень. Реальна бойова ситуація стала найкращою рекламою китайської військової техніки.

Related video

Бойове випробування відбулося майже через три десятиліття після першого польоту J-10, пише британська газета Financial Times.

Ціна акцій китайської компанії-виробника Chengdu Aircraft Company стрімко збільшується.

Китайські дипломати в Ісламабаді (столиця Пакистану) вже о 4:00 ранку 7 травня були в Міністерстві закордонних справ і вивчали результати першого бою між сучасними винищувачами КНР і передовою західною авіацією військ Індії.

Є докази, що пакистанський пілот останньої версії Vigorous Dragon міг збити французький літак Rafale. Через це вартість акцій Chengdu підскочила більш ніж на 40% всього за два дні.

"Немає кращої реклами, ніж реальна бойова ситуація. Випробування J-10 стало було приємним сюрпризом для Китаю", — сказав Юн Сан, фахівець із китайських військових технологій із Центру Стимсона у Вашингтоні.

Один із військових аташе в Нью-Делі заявив FT, що західні конкуренти Китаю з нетерпінням чекали, коли Індія поділиться даними про радари та електронні сигнатури J-10, що перебуває в бойовому режимі для тестування власних систем ППО.

Китай забезпечує армію Пакистану

За оцінками Стокгольмського інституту досліджень проблем миру і Міжнародного інституту стратегічних досліджень, приблизно 81% військової техніки Пакистану надходить із Китаю, зокрема більше як половина з 400 наявних винищувачів.

Однак більшість військової техніки, яку постачає Китай, включно з танками, артилерією і стрілецькою зброєю, виявилися занадто низької якості, визнають експерти.

Тим часом Індія перетворилася на найбільшого у світі імпортера західної зброї в міру розвитку її економіки. За останнє десятиліття країна перестала закуповувати техніку в Росії й переорієнтувалася на постачання зі США, Франції та Ізраїлю.

Нагадаємо, Індія і Пакистан за посередництва США 10 травня домовилися про негайне припинення вогню. Буквально через кілька годин з'явилися повідомлення про відновлення бойових дій.

Армія Пакистану раніше оголошувала про початок масштабної операції "Баньян уль Марсус" проти Індії й застосувала балістичні ракети під час обстрілів.