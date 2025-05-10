Китайский истребитель J-10 прошел "боевое крещение" в Индии: он мог сбить французский Rafаle, – FT

Истребитель J-10 Vigorous Dragon (Энергичный дракон) участвовал в воздушных боях и не получил повреждений. Реальная боевая ситуация стала лучшей рекламой китайской военной техники.

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Боевое испытание прошло почти через три десятилетия после первого полета J-10, пишет британская газета Financial Times.

Цена акций китайской компании-производителя Chengdu Aircraft Company стремительно увеличивается.

Китайские дипломаты в Исламабаде (столица Пакистана) уже в 4:00 утра 7 мая были в Министерстве иностранных дел и изучали результаты первого боя между современными истребителями КНР и передовой западной авиацией войск Индии.

Имеются доказательства, что пакистанский пилот последней версии Vigorous Dragon мог сбить французский самолет Rafale. Из-за этого стоимость акций Chengdu подскочила более чем на 40% всего за два дня.

"Нет лучшей рекламы, чем реальная боевая ситуация. Испытание J-10 стало было приятным сюрпризом для Китая", — сказал Юн Сан, специалист по китайским военным технологиям из Центра Стимсона в Вашингтоне.

Один из военных атташе в Нью-Дели заявил FT, что западные конкуренты Китая с нетерпением ждали, когда Индия поделится данными о радарах и электронных сигнатурах J-10, находящегося в боевом режиме для тестирования собственных систем ПВО.

Китай снабжает армию Пакистана

По оценкам Стокгольмского института исследований проблем мира и Международного института стратегических исследований, около 81% военной техники Пакистана поступает из Китая, в том числе более половины из 400 имеющихся истребителей.

Однако большинство поставляемой Китаем военной техники, включая танки, артиллерию и стрелковое оружие, оказались слишком низкого качества, признают эксперты.

Тем временем Индия превратилась в крупнейшего в мире импортера западного оружия по мере развития ее экономики. За последнее десятилетие страна перестала закупать технику в России и переориентировалась на поставки из США, Франции и Израиля.

Напомним, Индия и Пакистан при посредничестве США 10 мая договорились о незамедлительном прекращении огня. Буквально через пару часов появились сообщения о возобновлении боевых действий.

Армия Пакистана ранее объявляла о начале масштабной операции "Баньян уль Марсус" против Индии и применила баллистические ракеты в ходе обстрелов.